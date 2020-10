“FINIRE COME L’UDEUR È UN DESTINO TERRIBILE. MA MAI COME DIVENTARE LA COPIA GRILLINA DI ITALIA VIVA” – LUCA BOTTURA: “PERSINO MASTELLA AL CONFRONTO DI DIBBA È UN INCROCIO TRA CAVOUR E OBI-WAN KENOBI, E COMUNQUE FA IL SINDACO A BENEVENTO MENTRE LUI NON È MAI STATO ELETTO MANCO NEL SUO CONDOMINIO…” – VIDEO

Luca Bottura per “la Repubblica”

ALESSANDRO DI BATTISTA A PIAZZA PULITA 1

Alessandro Di Battista terrà corsi di giornalismo. Potremmo salutarci qui, rotolandoci dalle risa. La Contessa De Blanck che vara una scuola di bon ton sarebbe infatti una notizia meno stupefacente. Anche se molti stanno già telefonando per ricevere informazioni: se vado a un corso di giornalismo tenuto da Di Battista, quanto mi date?

Fico Di Battista Di Maio

Forse per questo, il Loro ha messo in cantiere un' altra interessante startup: fonda un nuovo partito, in polemica con quello che lo ha strappato a una vita di casting perigliosi. L' ha annunciato l' altra sera a La7 (cioè, non l' ha proprio annunciato: l' ha detto in modo da poter smentire di averlo detto, e poi fondarlo). Fin qui, tutto normale: in Italia chi non ha mai fondato un partito, se fondasse il partito di chi non ha mai fondato un partito, raccoglierebbe zero voti.

CLEMENTE MASTELLA

Poi però, per denigrare il suo attuale datore di lavoro, ha deciso di preconizzargli un futuro terribile: "Finiranno come l' Udeur". Posto che persino Mastella al confronto di Dibba è un incrocio tra Cavour e Obi-Wan Kenobi, e comunque fa il sindaco a Benevento mentre Di Battista non è mai stato eletto manco nel suo condominio, giungano al Che? i migliori auguri per la nuova avventura. Ché finire come l' Udeur, per carità, è un destino terribile. Ma mai quanto diventare la copia grillina di Italia Viva.

