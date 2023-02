“PER UN FIORONI CHE SE NE VA CENTO NUOVI ISCRITTI” – LA SARDINA IN CHIEF MATTIA SANTORI, SOSTENITORE DI ELLY SCHLEIN, FA IL COATTO E PROVOCA LA REAZIONE PUNTUTA DI FILIPPO SENSI, EX PARLAMENTARE DEM E GIA' PORTAVOCE DI RENZI E GENTILONI: “MANCA DI RISPETTO AL PARTITO, AI VALORI E ALLA COMUNITÀ CHE RAPPRESENTA” – SANTORI PRECISA: “NON CI SARANNO TESTE TAGLIATE, C'È UN 48% CHE DOBBIAMO RAPPRESENTARE”

«Per un Fioroni che se ne va penso che avremo cento nuovi entranti» nel Pd. Mattia Santori, tra i fondatori delle Sardine e sostenitore di Elly Schlein, commenta così l'addio al partito dello storico esponente dell'ala centrista dem, Giuseppe Fioroni, all'indomani dell'elezione della nuova segretaria.

Le parole di Santori non sono piaciute però a Filippo Sensi, esponente Pd, che su Twitter replica: «Non condivido per niente le ragioni che hanno portato Beppe Fioroni a lasciare il Pd. Per niente. Ma penso che le argomentazioni di Santori su questo addio mancano di rispetto al partito e ai valori e alla comunità che rappresenta, prima ancora che a Fioroni».

In realtà - parlando a margine di un evento a Bologna, città di cui delegato al Turismo e Sport - Santori specifica chiaramente che «non ci saranno teste tagliate, nessuno vuole questo». «Durante la campagna elettorale e subito dopo grazie le parole di Stefano Bonaccini e di Elly Schlein, abbiamo visto che c'è interesse alla comunità» afferma.

Unità, insomma, ma anche un nuovo fermento: «La dimensione del fenomeno che abbiamo visto è due volte superiore ai voti che abbiamo raccolto domenica» con le primarie, alle quali hanno partecipato oltre 1,1 milioni di persone, «perché c'è tantissima gente che non è andata a votare perché sicura che non ce l'avremmo fatta e altri che non avevano fiducia». Persone che, assicura Santori, «si iscriveranno al Pd e che sono disposte a dialogare con il Partito democratico» dopo la vittoria di Elly Schlein e «in condizioni è che prima non c'erano. È chiaro - conclude - che c'è un'48% che dobbiamo continuare a rappresentare».

