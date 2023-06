14 giu 2023 11:36

“LA FLAVIA ERA IL MIO UNICO CONSIGLIERE POLITICO” – ROMANO PRODI RICORDA LA MOGLIE FLAVIA FRANZONI, SCOMPARSA IERI ALL'ETÀ DI 76 ANNI, A CAUSA DI UN MALORE MENTRE CAMMINAVA IN UN BOSCO DELL'UMBRIA ASSIEME AL MARITO E A ARTURO PARISI - È STATA UN'ANTI-FIRST LADY. LA SUA CONTRARIETA' E' STATA DECISIVA PER IL NO DI PRODI A MARTINAZZOLI E KOHL PER LA COMMISSIONE EUROPEA, I CONSIGLI AL MARITO PER IL CONFRONTO TELEVISIVO CON BERLUSCONI, L’IDIOSINCRASIA PER I FORMALISMI: UNA VOLTA FU VISTA RIENTRARE A PALAZZO CHIGI CON LE BUSTE DELLA SPESA IN MANO...