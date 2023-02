“IN QUESTO MOMENTO STO CON UNA RAGAZZA E SONO FELICE” – RITRATTONE DI ELLY SCHLEIN, LA NUOVA LEADER DEL PD: LA STELLINA MULTIGENDER ELVETICO-EMILIANA-ASKENAZITA È STATA L'ANIMATRICE DI ”OCCUPY PD”. NEL 2014, CON RENZI SEGRETARIO, ARRIVA IN EUROPARLAMENTO – ALLE ULTIME POLITICHE HA VESTITO I PANNI DELL’ANTI-MELONI: “AMO UN’ALTRA DONNA E NON SONO UNA MADRE, MA NON PER QUESTO SONO MENO DONNA” - LA CAMPAGNA DA VOLONTARIA NEGLI USA PER OBAMA…