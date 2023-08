“A FORZA DI CAMBIARE IDEA CARLO SMENTISCE ANCHE SE STESSO” – MATTEO RENZI, DOPO LO SPETTACOLINO DI IERI IN SENATO SUL PREMIERATO, TORNA A BOMBARDARE IL SUO ALLEATO, CALENDA: “IL PROGRAMMA ELETTORALE DEL TERZO POLO LO HA FIRMATO LUI, NON IO” – “CHI IMMAGINA DI IMBASTIRE UNA POLEMICA SULLE CENE È ‘IL GRILLISMO DEGLI ANTI-GRILLINI’” – LA CATTIVERIA DI “SPINOZA”: “BOSCHI, BONIFAZI, NOBILI E RUGGIERI AL TWIGA DALLA SANTANCHE. "ABBIAMO SAPUTO CHE CERCATE DEI CAMERIERI”

MATTEO RENZI E DANIELA SANTANCHE MEME BY DAGOSPIA

1. LA CATTIVERIA

Spinoza per “il Fatto quotidiano”

I renziani Boschi, Bonifazi, Nobili e Ruggieri al Twiga dalla Santanche. "Abbiamo saputo che cercate dei camerieri.

2. CALENDA ALL’ATTACCO DI “ITALIA TWIGA” RENZI: “SEI PEGGIO DEI PRIMI GRILLINI”

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per “la Repubblica”

«Io sono un jukebox, rispondo a tutte le domande, anche in un dibattito con il ministro Sangiuliano su un libro, nel caso il ministro l’abbia letto…». È Matteo Renzi-show, pre-ferie del Parlamento. L’ex premier […] deposita tre disegni di legge, firmati in conferenza stampa a Palazzo Madama, in favore di telecamere.

giorgia meloni e matteo renzi meme by fawollo pubblicato dal fatto quotidiano

Uno è sull’elezione diretta del premier: è la mossa per stanare la premier Giorgia Meloni, il centrodestra e anche l’ex partner Carlo Calenda. Tra Renzi e Calenda siamo alle ultime scintille. A sfrangiare ancora di più un rapporto politico già al capolinea è stata la cena al Twiga di Forte dei Marmi dove, attovagliati allo stesso tavolo, c’erano i renziani Francesco Bonifazi, Maria Elena Boschi, Luciano Nobili con la ministra Daniela Santanchè, famiglia e amici. Cena bollata come “inopportuna” da Azione, il partito di Calenda.

Renzi prova ieri a dribblare, senza attaccare direttamente. Ma a buon intenditore poche parole. Parla dei «grillini dell’anti grillismo ». Peraltro tutto il dibattito politico di questi giorni, stoccate di Calenda incluse, è «fuffa». Per chiarire meglio ripete: «A me non interessa dove va a cena Bonifazi, come non mi interessa dove va a cena Richetti. Mi interessa che quando vanno in aula portino avanti gli interessi degli italiani. Imbastire una polemica sulle cene è la stagione del grillismo di prima maniera. […]».

conferenza stampa di matteo renzi al senato 5

[…] L’elezione diretta del premier su cui – dice Renzi – ci sono state «chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere e 9 mesi di melina», sarà sottoscritta da Calenda? «Chiedetelo a lui», taglia corto.

E Calenda prende le distanze e declina l’invito: «Non la firmiamo. Non esiste in nessun Paese al mondo perché prevederebbe lo svilimento del presidente della Repubblica (non eletto) e l’impossibilità di cambiare premier senza andare alle elezioni. Siamo poi contrari al presidenzialismo perché il presidente della Repubblica è l’unica figura di unità nazionale. Siamo favorevoli al rafforzamento dei poteri del premier».

italia morta meme di emiliano carli sul divorzio tra renzi e calenda

Amen. Anche su questo il Terzo Polo è estinto. Però c’è la questione europee. Perciò il leader di Iv non vuole spezzare la corda. I gruppi parlamentari Iv-Azione meglio che restino uniti per ora. […] Altri punti di divisione tra Renzi e Calenda: la proposta di tutte le opposizioni sul salario minimo non vede d’accordo Renzi, che ieri ne presenta una propria. Commissione parlamentare sul Covid: bene per Renzi […], «una perdita di tempo», secondo Calenda. Su Marco Cappato candidato alle suppletive di Monza: Azione lo appoggia. Renzi? «Decideremo, ma bisogna vedere se si corre per vincere o per partecipare». Piccolo divertissement estivo: la foto di Pier Ferdinando Casini in pantaloncini e canotta che Renzi mostra sul telefonino a inizio conferenza stampa.

3. "ELEZIONE DIRETTA DEL PREMIER" NUOVO SCONTRO RENZI-CALENDA

Estratto dell’articolo di Alessandro Di Matteo per “la Stampa”

conferenza stampa di matteo renzi al senato 4

È un Matteo Renzi scatenato quello che si presenta in conferenza stampa. […] Sul Twiga […] appena un accenno, per minimizzare, peraltro tirando in ballo il capogruppo alla Camera di Azione-Iv, uomo di Calenda: «A me non interessa dove va a cena Bonifazi, come non mi interessa dove va a cena Richetti. Mi interessa che quando vanno in aula portino avanti gli interessi degli italiani».

E conclude lanciando la peggiore delle accuse all'alleato Calenda: «Chi immagina di imbastire una polemica sulle cene è la stagione 1 del grillismo. Parafrasando Pasolini, "il grillismo degli anti-grillini"».

matteo richetti e le cene al twiga - meme by osho

Richetti commenta: «Con Renzi siamo amici da dieci anni. È molto affettuoso il tentativo di utilizzare il mio nome, ma sa benissimo che i miei comportamenti sono talmente specchiati che non so nemmeno dove si trova il Twiga. E credo che sbagli a dire che non è interessato a sapere che ambienti frequentino i suoi parlamentari. Trovo assolutamente inopportuno in queste settimane frequentare il locale della Santanchè».

Renzi insiste anche sulla questione della lista unica dei centristi alle Europee, teoricamente il motivo che ha evitato fin qui la rottura dei gruppi parlamentari di Azione-Iv: «[…] Se nelle prossime settimane si vorrà fare chiarezza penso che si dovrà indicare il percorso per le Europee. C'è uno spazio enorme per i riformisti». Replica Richetti: «I partiti sono fatti di organismi che prendono decisioni, non si esaurisce tutto con una battuta. Non mi scandalizza che chi fa riferimento alla stessa famiglia politica in Europa possa presentarsi in liste diverse. Ma la discussione è aperta».

conferenza stampa di matteo renzi al senato 7

4. «VI SPIEGO IL MIO SÌ AL PREMIERATO IL TWIGA? OGNUNO FA CIÒ CHE VUOLE»

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

Matteo Renzi, lei propone l’elezione diretta del premier: in che consiste?

«Semplice: il cittadino elegge il capo del governo come elegge il sindaco. Non è solo una mia proposta: è l’impegno che il Terzo polo, tutto unito, ha messo nel programma. […] Eleggere direttamente il premier significa difendere le istituzioni in un momento di crisi della democrazia nel mondo».

meme su matteo renzi carlo calenda 6

È una mano tesa a Meloni?

«Sulle riforme si lavora insieme, maggioranza e opposizione. Quando ero premier hanno fatto fallire la riforma pur di attaccarmi: non farò come loro. Quando la Meloni era all’opposizione mi attaccava tutti i giorni sull’euro, sulla Nato, sulle trivelle, sull’immigrazione. Io sono e resto all’opposizione di questo governo, ma se su questi temi lei ha cambiato idea, sono felice. Non si chiama inciucio, si chiama politica».

Calenda dice no all’elezione diretta.

«Il programma elettorale del Terzo polo lo ha firmato Calenda, non io. C’era l’elezione diretta del premier. A forza di cambiare idea Carlo smentisce anche se stesso».

Azione, ma anche il M5S, vi attaccano perché non chiedete le dimissioni di Santanchè.

conferenza stampa di matteo renzi al senato 3

«Io sono all’opposizione e anche oggi voterò contro la fiducia al governo. Sfiducia politica a tutto il governo, Santanché inclusa. Ma non chiedo le dimissioni per un avviso di garanzia. Voto contro il governo per ragioni politiche, non giustizialiste. Capisco le polemiche dei Cinque Stelle che su questi temi sono rimasti giustizialisti come ai vecchi tempi. Azione invece ha fatto la nostra stessa scelta: hanno cambiato idea su Twitter, non in Senato».

Calenda vi attacca perché Boschi, Bonifazi e Nobili sono andati a cena con Santanchè.

«Il mondo va a pezzi dal Niger all’Ucraina. L’aumento dei prezzi mette in ginocchio il ceto medio. […] Davanti a questi problemi, mi permetterà di non interessarmi alle cene di Bonifazi o di Richetti. Ognuno va a cena con chi vuole. Attaccare gli alleati per una cena non mi sembra lungimirante e nemmeno liberale. Io combatto contro sovranisti e populisti, Calenda attacca me. È un problema suo: io l’ho voluto ministro, ambasciatore, candidato del Terzo polo. Se dopo dieci anni di collaborazione lui ritiene che il fatto politico su cui caratterizzarsi sia il derby Capalbio-Twiga è un problema suo».

[…] Perché non ha firmato la proposta sul salario minimo, che nel 2018 aveva sponsorizzato?

renzi e italia twiga vignetta by natangelo

«Perché la proposta di Conte e della Cgil prevede l’istituzione di un fondo pubblico per finanziare questa misura. Che significa? Che per fare il salario minimo si alzano le tasse a tutti gli altri lavoratori. A me sembra sbagliato. […]».

[…] È vero, come dicono, che mira a soffiare FI a Tajani?

«Una follia. Chi lo dice soffre il caldo, Caronte ha fatto più danni del previsto».

Che farà alle Europee?

«Quello che facciamo da anni: smentire quelli che ci vogliono in crisi. Italia viva sta molto bene. Eravamo 14 parlamentari, siamo in 16, il prossimo anno saremo venti. A ottobre andiamo a congresso. E alle Europee aiuteremo i riformisti a sconfiggere sovranisti e populisti».

CARLO CALENDA SI RIFUGIA AD ASSISI DOPO LO SCAZZO CON RENZI meme sul divorzio tra renzi e calenda carlo calenda contro renzi 1 LITE CALENDA RENZI - VIGNETTA DI GIANNELLI meme sul divorzio tra renzi e calenda meme su matteo renzi carlo calenda 4

pietrangelo buttafuoco matteo renzi foto di bacco (7)