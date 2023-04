“FORZA ITALIA NON ESISTE SENZA BERLUSCONI. LA SUCCESSIONE A TAJANI? NON È UN TEMA ALL’ORDINE DEL GIORNO" – IL RONZULLIANO ALESSANDRO CATTANEO DA’ FIATO ALLA MINORANZA DI FORZA ITALIA: “IL CONGRESSO? È STATO SMENTITO. ERA UN’IPOTESI CHE MAGARI QUALCUNO AVEVA VISTO DIETRO ALCUNE RECENTI NOMINE DI PARTITO - UN PROBLEMA DI LINEA POLITICA DEL PARTITO? GUAI A PERDERE LA NOSTRA IDENTITÀ, DOBBIAMO DIFENDERE IL NOSTRO SPAZIO POLITICO…UNA SCISSIONE? CON BERLUSCONI IN CAMPO IL TEMA NON ESISTE" (E SENZA, CHE SUCCEDE?)

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per www.repubblica.it

alessandro cattaneo foto di bacco

Avverte Tajani e quelli che puntano sul suo nome per la leadership di partito: "Forza Italia è Berlusconi, non riesco a vederne altre senza di lui". Punge chi, come lo stesso coordinatore e il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, immagina addirittura una presenza del Cavaliere alla convention del 5 e 6 maggio a Milano: "In cima ai desideri di chi gli vuole bene, prima dell’auspicio di rivederlo in un comizio, dovrebbe esserci la salute del presidente".

Alessandro Cattaneo […] manda messaggi chiari all’altra ala del partito, nella prima intervista da quando è stato spodestato dal ruolo di capogruppo alla Camera ed è diventato nei fatti una sorta di leader dell’opposizione interna a Tajani. […] sul rischio di scissioni e fughe verso altri partiti è laconico: "Con Berlusconi in campo il tema non esiste". E senza? L’interrogativo è volutamente lasciato aperto.

BERLUSCONI INAUGURA LA SEDE DI FORZA ITALIA A MILANO CON LICIA RONZULLI E ALESSANDRO CATTANEO

[…] Tajani e Barelli non escludono che possa addirittura essere presente il 5 e il 6 maggio alla convention di Fi.

"Ce lo auguriamo tutti. Senza di lui non sarebbe la stessa cosa. In cima ai desideri di chi gli vuole bene, però, prima ancora del legittimo auspicio di rivederlo in un comizio, non può che esserci la sua salute, la sua piena ripresa. […]".

licia ronzulli antonio tajani

Realisticamente, l’età e gli acciacchi del leader non possono escludere una sua minore presenza in futuro. In tanti si chiedono se possa esistere Forza Italia senza Berlusconi.

"Forza Italia è Berlusconi, non riesco a vederne altre senza di lui. […]".

alessandro cattaneo foto di bacco (3)

È una considerazione che porta dritto al tema della successione, per cui è in pole Tajani. Una parte del partito ritiene che non sia automatica.

"Non è un tema all’ordine del giorno […] ma è importante più che mai che oggi si lavori in modo inclusivo, senza correnti. E spero che tutti dimostrino nei fatti questa volontà".

Il congresso è una delle ipotesi possibili?

"È stato smentito. Era un’ipotesi che magari qualcuno aveva visto dietro alcune recenti nomine di partito. […]".

Al di là delle condizioni di salute di Berlusconi, esiste un problema di linea politica del partito? La rivoluzione negli assetti voluta dal Cavaliere sposta nettameente il baricentro di FI su Meloni e il suo governo. Non si rischia di perdere identità politica?

licia ronzulli e alessandro cattaneo

"Guai a perdere la nostra identità, dobbiamo difendere il nostro spazio politico. […] Anche quando il presidente Berlusconi lancia visioni importanti parlando di grandi contenitori unici del centrodestra, lo fa sapendo con orgoglio che la nostra componente è e sarà determinante e con una identità chiara". […]

SILVIO BERLUSCONI ALESSANDRO CATTANEO E LICIA RONZULLI VANNO AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI