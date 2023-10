“FORZA ITALIA NON VOTA UNA MANOVRA CHE NON PUÒ CONDIVIDERE” – IL RONZULLIANO GIORGIO MULÈ STRACCIA LE BOZZE SULLA MANOVRA E TIRA UN FENDENTE CONTRO GIORGIA MELONI: “C’È SUL TAPPETO UN PROBLEMA EVIDENTE DI NERVOSISMO DA PARTE DELLA PREMIER DOPO GLI AUDIO DI STRISCIA CHE COMPRENSIBILMENTE L’HANNO FERITA”” – “IL GOVERNO HA RISCHIATO DI METTERSI IN MORA. LA TESTA NON CONTROLLA IL CORPO. NESSUNO VUOLE ‘SCARTAVETRARE’ LA FINANZIARIA. MA…”

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

giorgio mule sottosegretario di stato alla difesa foto di bacco

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, onorevole di Forza Italia, lei vuole “pignorare” il governo Meloni? “Non sono io che lo voglio pignorare ma è il governo che ha rischiato di mettersi in mora”.

È stato il primo a dire alla premier “giù le mani dai conti correnti”. In politica non equivale alla “procedura di sfratto”? “Siamo di fronte al metodo 'bozzofila', un proliferare di bozze pericoloso.

Questo fenomeno dimostra che la testa di governo oggi non controlla il corpo del governo. Siamo alla riedizione della genesi della tassa sugli extraprofitti. Moltiplicata per dieci, e dico ahimè. Forza Italia non è stata coinvolta. Lo ha detto anche Antonio Tajani. Forza Italia ha il dovere di intervenire per arginare la tendenza ‘bozzofila’ altrimenti non vota, almeno io non voto”.

RITORNO A GOCCIA DI MORTO - MEME BY EMILIANO CARLI

Mulè vuole sfasciare la manovra con la chiave inglese, l’emendamento? “La chiave inglese serve per imbullonare. Forza Italia […] non vota una manovra e misure che per natura, storia non può condividere”.

[…]. “La ‘bozzofila’ è ormai un metodo che crea inutili tensioni e che fa smarrire la maggioranza. In queste ore sono circolate bozze sulla cedolare secca. Non solo. In altre c’erano più tasse sugli assorbenti, addirittura sulla vendita delle case se oggetto di Superbonus. Non siamo al parco.

Un governo non gioca a mosca cieca, e non possiamo inciampare ogni giorno in una nuova tassa. Finalmente, tra pochissimo come ha assicurato la premier la bozzofila verrà chiusa. Speriamo definitivamente, e soprattutto bene”. […]

licia ronzulli giorgio mule

Quante sono le chiavi inglesi di Lega e FI? “Di sicuro la nostra è la casa che come ripeteva Silvio Berlusconi è sacra. E’ la nostra chiesa… e un governo di centrodestra non bestemmia in chiesa. Mi sembra il minimo. Non introduce tasse, oneri”.

[…] “[…] Sarò dunque chiaro. Nessuno vuole ‘scartavetrare’ la Finanziaria. Ma è nostro dovere, di FI, ottenere il massimo sulle pensioni, a partire da quelle minime. Blindare significa arrivare in maniera ordinata al testo finale”.

antonio tajani giorgia meloni al senato

Mulè […] C’è o no dossieraggio da parte di Mediaset su Meloni? “Milito in un partito il cui leader, Berlusconi, per anni, è stato colpito, lordato, da un’attività prossima al dossieraggio. Lo abbiamo vissuto sulla nostra carne”.

C’è o no? “Il dossieraggio non c’è”. E allora cosa (non) c’è più tra Meloni e FI, Mediaset? “C’è sul tappeto un problema evidente di nervosismo da parte della premier dopo gli audio di Striscia che comprensibilmente l’hanno ferita”.

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 1

C’è un’altra Forza Italia oltre a quella di Tajani. È la sua, di Licia Ronzulli, Cattaneo, Barachini. Siete voi i fedayn, quelli che colpiscono Meloni in casa? “Vogliamo proteggere Meloni da chi intorno a lei sta minando queste “nozze” di governo e il suo equilibrio. Non siamo noi che la colpiamo”. […] “Esiste una sola Forza Italia dove si milita con serietà e non si diventa generali subito dopo l’arruolamento. […]”. […]

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 5 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 6 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 2

giorgia meloni foto di chi 4 meme andrea giambruno matteo salvini giorgia meloni