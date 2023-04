“FORZA ITALIA SENZA BERLUSCONI? SERVIRÀ UN PARTITO NUOVO. IL GRANDE PARTITO REPUBBLICANO” - VITTORIO SGARBI: “SI FARA’ UNA FONDAZIONE A SUO NOME” - GIULIANO URBANI: “BERLUSCONI E FORZA ITALIA SONO UNA COSA SOLA, INSCINDIBILE. IL PARTITO È LA SUA CREATURA, LA SUA VITA. I FIGLI, SOPRATTUTTO MARINA E PIERSILVIO, HANNO PROVATO A CONVINCERLO DELL'OPPORTUNITÀ DI UN PASSO INDIETRO” - LE ACCUSE NEL PARTITO: “NELLE ULTIME SETTIMANE HANNO SOTTOPOSTO BERLUSCONI A UNO STRESS CONTINUO. GLI HANNO CHIESTO DI CAMBIARE COORDINATORI REGIONALI, RIMPIAZZARE ELEMENTI DI VERTICE DI FORZA ITALIA, FARE DECINE DI TELEFONATE. UNO STRESS CHE SI POTEVA EVITARE”

Estratto dell’articolo di Federico Capurso Niccolò Zancan per “la Stampa”

[…] Il grande mondo che ruota intorno a Silvio Berlusconi è in subbuglio. Il re è fragile. Il re è tornato in ospedale. […] Neppure il suo medico di fiducia, il cardiologo Alberto Zangrillo, che l'ha seguito in ogni passaggio difficile dell'esistenza, accetta di dire qualcosa. […] Berlusconi […] adesso ne ha 86. E questa è l'ennesima ricaduta. Dopo il Covid, un'altra polmonite. […]

«Ho parlato con la famiglia, c'è preoccupazione» dice Paolo Barelli, il capogruppo di Forza Italia alla Camera. Proprio adesso che la linea politica era cambiata. Fuori Licia Ronzulli (secondo alcune voci, tenuta fuori anche dall'ospedale San Raffaele) dentro Alessandro Sorte, vicinissimo a Marta Fascina, compagna di B. […] Quando è sera, l'intera grande famiglia di Silvio Berlusconi è al San Raffaele. […] Impazzano da Roma a Milano telefonate, ipotesi, scenari, preghiere. […]

Il partito si agita intorno al re. E tra le file parlamentari c'è anche chi inizia a cercare responsabilità per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute: «Nelle ultime settimane – si lamenta uno dei colonnelli azzurri – hanno tirato Berlusconi per la giacchetta, sottoponendolo a uno stress continuo. Gli hanno chiesto di cambiare coordinatori regionali, rimpiazzare elementi di vertice di Forza Italia, fare decine di telefonate. Uno stress che si poteva evitare».

Nessuno vuole credere davvero a un passaggio di consegne. «Berlusconi e Forza Italia sono una cosa sola, inscindibile. Il partito è la sua creatura, la sua vita» dice Giuliano Urbani, ex ministro dei primi due governi Berlusconi e tra i fondatori di Forza Italia. Questo è non è un cambio d'epoca? «I figli, soprattutto Marina e Piersilvio, hanno provato diverse volte a convincerlo dell'opportunità di un passo indietro», dice ancora Urbani.

«Ma lui non conosce mezze misure, non pensa a un mondo possibile senza di lui. Lo dico ridendo, perché nutro per lui grande affetto e ammirazione. Si crede eterno e spero che questi discorsi gli allunghino ancor di più la vita». Così, per provare a capire cosa potrebbe diventare il regno politico di Silvio Berlusconi, bisogna tornare a domandare a Sgarbi: «Con lucidità, sapeva e sa di non potersi ricandidare a novant'anni. L'idea è chiara. Una fondazione a suo nome, lui come ispiratore e grande vecchio. E poi un partito completamente nuovo. Il grande Partito Repubblicano».