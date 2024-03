“LA FOTO 'RUBATA' CHE MI RITRAEVA IN AULA MENTRE SEMBRAVA STESSI DORMENDO E POI PUBBLICATA DA DAGOSPIA? L’HA SCATTATA DONZELLI” – A “UN GIORNO DA PECORA”, GIORGIO MULÈ, A MESI DI DISTANZA, ACCUSA IL MELONIANO DI AVER DIFFUSO L'IMMAGINE FINITA POI SU QUESTO DISGRAZIATO SITO: “MI HA DETTO CHE NON VOLEVA RENDERLA PUBBLICA; SARA’ STATO LO SPIRITO SANTO O UN PICCIONE VIAGGIATORE…” - MULE' HA MOSTRATO IL MESSAGGIO DI SCUSE DI DONZELLI...

La foto ‘rubata’ che mi ritraeva in aula mentre sembrava stessi dormendo e poi pubblicata da Dagospia? “Non dormivo, avevo solo chiuso gli occhi un attimo. Siccome appena scattata è finita praticamente in tempo reale sul sito e dato che è vietato scattare in aula, subito dopo averla visto ho proposto di rivedere chi stava uscendo dall’aula in quel momento e quindi l’aveva fatta, in modo da poterlo sanzionare.

A quel punto, il colpevole è venuto spontaneamente fuori…” Il racconto dello scatto, risalente allo scorso luglio, è di Giorgio Mulé, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi ha rivelato a Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti il retroscena che riguarda l’immagine in questione. Chi era l'autore della foto? “Vi do uno scoop facendovi leggere il messaggi di scuse di chi me l’aveva scattata”, ha detto il vicepresidente della Camera mostrando ai conduttori un messaggio di Giovanni Donzelli di Fdi.

Cosa c’è scritto nel testo? “Sono rimasto stupito e dispiaciuto che una foto scattata scherzosamente da me in aula e che doveva rimanere tra cellulari privati sia finita su un sito. Un abbraccio, Giovanni Donzelli”. Quindi il collega di FdI non c’entra... “Lui dice che l’ha scattata - ha concluso MULE' a Un Giorno da Pecora - ma non l’ha mandata a Dagospia. Sarà stato lo Spirito Santo o ci sarà finita grazie a un piccione viaggiatore”.

