“LA FOTO DI DAGOSPIA HA FATTO IMPAZZIRE I SOCIAL: SOLE E CHAMPAGNE! ALTRO CHE ‘CHIAMATA ALLE ARMI’ PER IL REDDITO DI CITTADINANZA” – TUTTI I TWEET E I MEME SUL DAGO-SCOOP DI CONTE CHE SVACCANZA A CORTINA: “HA PROVATO A PRENOTARE UNA MENSA DELLA CARITAS, MA NON AVENDONE TROVATA UNA DISPONIBILE, HA DOVUTO RIPIEGARE SU UN HOTEL A 5 STELLE” - “VOLEVA VERIFICARE DI PERSONA COME I RICCHI POSSANO IGNORARE LE SOFFERENZE DI DISOCCUPATI, POVERI E INDIGENTI” – OSHO: “SOLE, REDDITO DI CITTADINANZA E SEI IN POLE POSITION”

conte e olivia a cortina meme

DAGOSELEZIONE

Sirio@siriomerenda

Conte si giustifica "sono entrato per sbaglio nel centrotavola della Santachè a Milano e in cerca dell'uscita mi sono ritrovato a Cortina" #Conte #Cortina #2gennaio

Lucio Di Gaetano@luciodigaetano

Come è andata la manifestazione di Conte con i percettori di reddito di cittadinanza residenti a Cortina?

conte a cortina meme

PieroSansonetti@PieroSansonetti

Conte in un albergo a 5 stelle a Cortina? È una montatura! Conte non esiste. Non può essere andato in nessun albergo!

Giank-deR @GiancarloDeRisi

#Conte e la compagna in un superalbergo di #Cortina a #Capodanno. La foto di Dagospia che ha fatto impazzire i social. Sole e champagne! Altro che "chiamata alle armi" per il #redditodicittadinanza

axenos @Axen0s

Comunque il povero Giuseppi Conte ha provato a prenotare una mensa della Caritas a Cortina, ma non avendone trovata una disponibile, all'ultimo momento ha dovuto ripiegare su un hotel a 5 stelle.

jean- jacques r@janavel7

Siete veramente malevoli. Conte è andato a Cortina in un albergo 5 stelle a mille euro per notte (e 200 la cena) per verificare di persona come i ricchi possano ignorare le sofferenze di disoccupati, poveri e indigenti di cui lui è difensore. Se non conosci non puoi agire, no?

conte a cortina tweet

Massimiliano B@Masssimilianoo

Le critiche a #Conte per Cortina sono legittimate dalla sua stessa immagine: è lui che si è erto a paladino dei più poveri e bisognosi; dia il buon esempio, si comporti di conseguenza.

MARCO PALEARI@marcopalears

Voi non avete capito. #Conte era a Cortina per incontrare i percettori del reddito di citt… no, aspè

franco arlati@FrancoArlati

Conte a Cortina non mi interessa.Conte che usa i poveri ala mensa mi infastidisce

conte e olivia a cortina tweet

Angelo Cugusi@cugusi1952

Conte è andato a Cortina e alloggia in un hotel a 5 stelle per combattere la ricchezza. Sempre coerente Giuseppi

Gio@GioChirilly

Il re dei grillini in vacanza a Cortina in hotel 5 stelle lusso. Da domani tornerà a difendere il RdC così un numero di voti saranno assicurati. Ciao povery #Conte

mimmo mazzei@mimmomazzei

Giuseppe Conte: un francescano a Cortina, in una cella da 2.500€/notte.

Cambiacasacca@Cambiacasacca

Ho trovato conte alla mensa dei poveri di cortina, perché è abbastanza populista pensare che a cortina siano tutti ricchi.

conte e olivia a cortina by osho

PAnnicchino@PAnnicchino

Mentre i russi continuano a bombardare l'Ucraina Conte se ne sta beato nel 5 stelle (hotel) di Cortina.

axenos @Axen0s

Conte è a #Cortina perché non ha ancora trovato un'offerta vantaggiosa su flixbus per il viaggio di ritorno

Marco Valetti@MarcoValetti2

5 stelle dell'hotel di Cortina di Conte è come il suo partito,che da Cortina,saluta i poveri !

Verit @dvdstl

A Cortina c'è #Conte. Dove ci sono anche un pò di redditi di cittadinanza pagati da noi

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

#Conte #Cortina

conte a cortina tweet

Jonathan Targetti@targettopoli

Giuseppe #Conte, coi suoi soldi, fa ciò che vuole. Quindi ben venga il 5 stelle di Cortina. Non accetto invece che vada a farsi immortalare dal suo fotografo alle mense della Caritas, sfruttando la povertà degli altri per mero opportunismo politico. Ecco, questo no.

Cad Bane Parody@_Brick_Block_

Sempre attuale il capolavoro di G.Bianchi, ambientato a #Cortina, con protagonisti Vittorio De Sica e l'Avv. del Popolo. #Cortina #Conte #M5S

conte a cortina tweet crosetto

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO GIUSEPPE CONTE - IL BEL GAGA

GIUSEPPE CONTE CON IL CUOCO DEL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO giuseppe conte olivia paladino cortina meme frasi di osho