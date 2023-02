“FRANCESCO ROCCA È LEGATO AI CLAN DI OSTIA” – A UNA SETTIMANA DAL VOTO NEL LAZIO, ARRIVA L’ATTACCO DURISSIMO DELLA PIDDINA SARA BATTISTI CONTRO IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA: “HA LEGAMI PROFONDI CON I TESSUTI MAFIOSI CHE GESTISCONO IL NARCOTRAFFICO, E CHE ABBIAMO COMBATTUTO” – BATTISTI È LA COMPAGNA DI ALBIINO RUBERTI, L’EX CAPO DI GABINETTO DI GUALTIERI DIMESSOSI DOPO LE MINACCE AI COLLEGHI DI PARTITO: “INGINOCCHIATEVI O VI SPARO” - DOPO QUALCHE ORA LE SCUSE, ACCETTATE DA ROCCA: "PER ME, INCIDENTE CHIUSO" - VIDEO

SARA BATTISTI CONTRO FRANCESCO ROCCA: "È LEGATO AI CLAN DI OSTIA"

1. "ROCCA È LEGATO AL CLAN DEL NARCOTRAFFICO A OSTIA E HA LEGAMI CON LA MAFIA": L'ACCUSA INCREDIBILE DELLA DEM BATTISTI

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

SARA BATTISTI CONTRO FRANCESCO ROCCA

“Francesco Rocca non è un ragazzo che ha avuto un momento di fragilità quando la madre stava male: Francesco Rocca è legato al clan di Ostia che gestisce il narcotraffico e per questo ha legami profondi con questi tessuti mafiosi e illegali che abbiamo combattuto sul litorale romano".

Parole di Sara Battisti, consigliera regionale uscente del Pd e di nuovo candidata a Frosinone. […] Un affondo violento (senza prove) che sarà sicuramente portatore di polemiche a sei giorni dal voto. […]

la lite notturna di albino ruberti 1

Sara Battisti balzò alle cronache nazionali la scorsa estate: è la compagna di Albino Ruberti, all'epoca capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che dovette dimettersi dopo la pubblicazione di un video sul sito del Foglio.

Fuori da un locale […] litigò con un gruppo di esponenti del Pd locale gridando loro "inginocchiatevi o vi sparo".

2. «FRANCESCO ROCCA È LEGATO AI CLAN DI OSTIA»: LA SPARATA DELLA CANDIDATA DEM SARA BATTISTI (CHE POI FA MARCIA INDIETRO E CHIEDE SCUSA)

Estratto dell'articolo di Gianluca Brambilla per www.open.online

francesco rocca foto di bacco (2)

[...] È bastata una mattinata [...] perché Battisti facesse marcia indietro e ritirasse le sue dichiarazioni. «In un comizio elettorale che si è tenuto nella giornata di ieri, ad Aquino, nel mio intervento ho rivolto accuse offensive e che non hanno alcun tipo di fondamento nei riguardi del candidato presidente del centrodestra Francesco Rocca», riconosce oggi la candidata dem in una nota.

«Ci dividono le idee politiche, abbiamo visioni diametralmente opposte sul futuro della nostra Regione, ma ciò non giustifica l’utilizzo di alcune mie affermazioni, seppur in un momento concitato ad una settimana dal voto. Per questo – aggiunge Battisti – rivolgo le mie scuse pubbliche a Francesco Rocca».

Rocca: «Scuse accettate»

sara battisti 4

Scuse accettate da parte del candidato del centrodestra alle regionali, che replica: «Avevo intenzione di denunciare la Battisti, ma le sue scuse pubbliche sono sufficienti. Credo e voglio sperare che sia stata anche lei vittima della campagna di odio ingiustificata nei miei confronti, messa in atto sin dall’inizio della mia candidatura anche da certa stampa. Per me incidente chiuso», commenta Rocca. [...]

IL VIDEO DELLA LITE NOTTURNA AL RISTORANTE DI ALBINO RUBERTI - IL FOGLIO

SARA BATTISTI CONTRO FRANCESCO ROCCA

sara battisti 5 ALBINO RUBERTI sara battisti 2 LA LITE DI ALBINO RUBERTI CON FRANCESCO DE ANGELIS LA LEGA PRENDE IN GIRO ENRICO LETTA sara battisti 3

la lite notturna di albino ruberti 6 la lite notturna di albino ruberti 2 la lite notturna di albino ruberti 3 ALBINO RUBERTI la lite notturna di albino ruberti 7 ALBINO RUBERTI MEME