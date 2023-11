“I FRANCESI FANNO IL TIFO PER ISRAELE, QUI L'URLO ALLAH AKBAR FA PAURA" - IL FILOSOFO PASCAL BRUCKNER: “LA QUESTIONE PALESTINESE IN FRANCIA NON AVRÀ NESSUNA SOLIDARIETÀ FINO A QUANDO SARÀ ASSIMILATA ALL'ISLAM RADICALE. PENSO CHE L'AUTORITÀ PALESTINESE SIA CONTENTA DEL FATTO CHE ISRAELE FACCIA IL LAVORO SPORCO DISTRUGGENDO HAMAS, CHE È IL NEMICO DELL'OLP. I REGIMI ARABI SPERANO IN UNA VITTORIA ISRAELIANA PERCHÉ HAMAS RAPPRESENTA I FRATELLI MUSULMANI: UN MOVIMENTO TERRORISTICO VIETATO NELLA MAGGIOR PARTE DI QUESTI PAESI, AUTORIZZATO SOLO DAL QATAR E DALLA TURCHIA…”

Estratto dell’articolo di Danilo Ceccarelli per “la Stampa”

pascal bruckner

L'attacco terroristico al teatro parigino del Bataclan nel 2015 e i recenti massacri condotti da Hamas in Israele «hanno ucciso la causa palestinese» in Francia. Una constatazione del filosofo Pascal Bruckner, che […] sostiene che «la gran maggioranza dei francesi vuole la vittoria di Israele a Gaza». «A noi l'urlo "Allah Akbar" ricorda momenti troppo brutti» […] la questione palestinese in Francia «non avrà nessuna solidarietà» fino a quando sarà assimilata all'Islam radicale.

Signor Bruckner, che tipo di antisemitismo è quello che si sta verificando in queste ultime settimane in Francia, dove i casi sono aumentati a dismisura?

bataclan

«Non si rivolge più agli ebrei della diaspora ma a quelli che sostengono Israele. Il popolo ebraico è stato descritto da una certa sinistra come uno Stato criminale, colonialista e usurpatore che opprime i palestinesi. La differenza sta nel fatto che l'antisemitismo è diventato antisionismo».

Quindi la gauche ha una sua responsabilità?

«Sì, ed è enorme».

attacco israeliano sulla striscia di gaza

[…] Quello che in Francia viene chiamato islamo-gauchisme. Come è avvenuta la trasformazione della sinistra?

«Il punto di svolta c'è stato negli anni Novanta in Inghilterra, con il testo intitolato Il profeta del proletariato, del partito trotskista Socialist Workers Party, dove si afferma che per rinnovarsi la sinistra rivoluzionaria deve allearsi con l'Islam perché la religione musulmana, sebbene sia reazionaria, ha dalla sua parte le masse di lavoratori utili per rovesciare il capitalismo. […]».

i tunnel di hamas sotto gaza 12

Ma non crede che con questa teoria si banalizzi un po' troppo la religione musulmana, etichettandola come un credo antisemita?

«L'Islam ha una posizione ambigua, come l'ha avuta il cristianesimo. Il cattolicesimo è stato antisemita fino al Concilio Vaticano II. Nel Corano ci sono delle posizioni di questo tipo […] Non c'è nessun ebreo che può vivere in un Paese arabo-musulmano, a parte il Marocco. Certo […] Molti musulmani vogliono vivere in pace con le altre religioni. Però si può almeno dire che oggi nel mondo islamico essere una minoranza religiosa è molto, molto difficile. […]».

BENJAMIN NETANYAHU INTERVISTATO DA ABC NEWS

Parlando invece della crisi in corso, le chiedo che idea si è fatto sull'attacco di Hamas.

«L'esecutivo del premier Benjamin Netanyahu ha commesso errori abominevoli su Gaza. Tutto l'esercito era occupato a proteggere i coloni in Cisgiordania invece di proteggere la frontiera a sud».

Ma come si è arrivati ad una simile situazione?

«I governi israeliani hanno incoraggiato Hamas per indebolire l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). […] Il movimento islamista è stato […] aiutato dall'Iran, da Hezbollah e probabilmente dalla Russia. Gli israeliani hanno sottovalutato Hamas […]».

macerie a gaza dopo gli attacchi israeliani

[…] «[…] penso che l'Autorità palestinese a Ramallah sia contenta del fatto che Israele faccia il lavoro sporco distruggendo Hamas, che è il nemico dell'Olp. I regimi arabi sperano in una vittoria israeliana perché Hamas rappresenta i Fratelli musulmani: un movimento terroristico vietato nella maggior parte di questi Paesi, ormai autorizzato solo dal Qatar e dalla Turchia. […]».

netanyahu Razzi di Hamas su Tel Aviv BAMBINI ISRAELIANI NELLE MANI DI HAMAS gli addestramenti di hamas 9