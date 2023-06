“IL GAY PRIDE È VOLGARE E BLASFEMO. LO FACCIANO CON L’ISLAM E VEDIAMO COME FINISCE” – MAURO MAZZA, EX DIRETTORE DI RAI1, A “DIMARTEDÌ” SI SCAGLIA CONTRO LE MANIFESTAZIONI LGBT IN PROGRAMMA NEI PROSSIMI GIORNI: “OFFENDONO LA FEDE DI MILIONI DI ITALIANI ED EUROPEI” (VIDEO!) – GIUSEPPE CRUCIANI CONTRO “LA NUOVA RELIGIONE GAY”: “LE ASSOCIAZIONI OMOSESSUALI DICONO UNA COSA E SE TU NON SPOSI LE STESSE TESI LGBT DIVENTI IMMEDIATAMENTE OMOFOBO”

1. MAURO MAZZA: «IL GAY PRIDE? RASSEGNA DI VOLGARITÀ E BLASFEMIE, LO FACCIANO CON L’ISLAM»

Estratto da www.corriere.it

«Il Gay Pride è diventata una rassegna di volgarità e blasfemie che offende la fede di milioni di italiani ed europei. Provino a farlo con l’Islam e con Maometto, poi vediamo come finisce».

Queste le parole di Mauro Mazza, ex direttore di Rai 1, a diMartedì su La7.

Il giornalista stava commentando la decisione del governatore del Lazio, Francesco Rocca, di revocare il patrocinio della Regione al Pride di Roma .

2. "O SEI D'ACCORDO O SEI OMOFOBO". CRUCIANI DEMOLISCE LA "NUOVA RELIGIONE GAY"

Estratto dell’articolo di Massimo Balsamo per www.ilgiornale.it

La decisione del governatore del Lazio Francesco Rocca di togliere il patrocinio al Gay Pride di Roma ha scatenato la bufera. Una scelta necessaria perché il patrocinio regionale "non può, né potrà mai, essere utilizzato a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto". […] Ma a smascherare il ricatto dell'universo gay ci ha pensato Giuseppe Cruciani con la sua solita causticità.

L'appuntamento di martedì con "La Zanzara" ha acceso i riflettori proprio sul polverone legato al Gay Pride capitolino e il giornalista ha tenuto a precisare: "Io sono a favore del Gay Pride, del matrimonio gay, dell'adozione gay e dell'utero in affitto anche per coppie dello stesso sesso. Non ho problemi a dirlo o a ribadirlo".

Ma non solo, qui arriva la bordata a tutti gli integralisti del mondo Lgbt: "Io non sopporto la nuova religione gay: le associazioni omosessuali dicono una cosa e se tu non sposi le stesse tesi Lgbt diventi immediatamente omofobo e illiberale".

"Questo è insopportabile, è totalmente insopportabile", ha proseguito Cruciani, stigmatizzando senza mezzi termini il ricatto arcobaleno. Non è possibile contraddire la comunità Lgbt perché il rischio è quello di essere additati come "intolleranti", "illiberali" o "omofobi".

Molti politici sono stati subissati di insulti per aver espresso una posizione diversa da quella del regime arcobaleno: "Si può anche essere contro l'adozione gay o contro il matrimonio gay, si possono dire tante cose ma non necessariamente tu sei omofobo.

Io ammetto che ci sia una opinione diversa e invece no, la nuova religione omosessuale non consente a nessuno di derapare, di pensarla in modo diverso: o sei a favore del Gay Pride oppure sei un pericoloso omofobo". […]

