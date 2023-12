“GAZA SARÀ PER BIDEN QUELLO CHE FU L’IRAN PER CARTER” – LA COMUNITÀ ARABA STATUNITENSE HA ABBANDONATO “SLEEPY JOE”, A CAUSA DEL SOSTEGNO A ISRAELE: IL SOSTEGNO DEGLI ELETTORI MUSULMANI, CHE FU CRUCIALE NEL 2020, È CROLLATO DAL 59 AL 17% - IN MOLTI, SI DICONO PRONTI A VOTARE ADDIRITTURA TRUMP. CHE È UNA MOSSA POCO LOGICA, VISTO CHE È L’ALLEATO NUMERO UNO DI NETANYAHU, E DA PRESIDENTE RICONOBBE GERUSALEMME COME CAPITALE DELLO STATO EBRAICO

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

movimento abandon biden 1

La conversazione con Khalid Turaani, 57 anni, della Michigan Task Force for Palestine e fra fondatori del movimento #AbandonBiden, inizia con la descrizione di cimeli e ninnoli di famiglia esposti in salotto. Il villaggio dei suoi genitori si affaccia sul Lago di Tiberiade, «lì abbiamo ancora la casa», dice. Sulla parete c'è una grossa chiave. Accanto è appesa una mappa della Palestina del post 1948 con la firma di Moshe Dayan.

Turaani abita a mezz'ora di macchina da Dearborn, Michigan, cittadina di 110 mila abitanti con la più alta densità di persone con origini arabe di tutti gli Stati Uniti. Sono il 54,5% secondo l'ultimo censimento. I nomi dei ristoranti e le panetterie con prodotti da Yemen, Libano, Iraq e Turchia, le moschee e le Chiese cristiane di rito caldeo e maronita sono la prova che pezzi di Medio Oriente hanno trovato posto in questo angolo del Michigan, la terra della Ford a due passi da Detroit. Il sindaco Abdullah Hammoud è libanese, così come il capo della polizia, Issa Shahin.

netanyahu biden

Nelle presidenziali del 2020 Biden ha sconfitto Trump in Michigan per 154 mila voti, uno scarto del 2,4%. Nello Stato ci sono 300 mila elettori registrati con origini arabe, quattro anni fa in 146 mila sono andati alle urne e il 70% ha scelto il candidato democratico.

È da luoghi come questo che la rabbia contro Biden e la sua politica di sostegno a Israele sta montando e si sta espandendo in tanti Stati chiave d'America, dal Minnesota all'Arizona dal Nevada alla Georgia. Mettendo la rielezione a forte rischio. C'è infatti una macchina organizzativa – di cui Turaani è fra i leader – che agisce per trasformare Biden in «un presidente di appena quattro anni, Gaza sarà per lui quello che fu l'Iran per Carter».

donald trump e benjamin netanyahu

Il movimento #AbandonBiden sta mobilitando la base per realizzare il disegno di impedire la rielezione di un presidente che si è «reso complice di genocidio […]». Non c'è nessuno a Dearborn e dintorni che non abbia un collegamento diretto con Gaza […].

[…] Il rischio di fare il gioco di Trump non spaventa Turaani. Che anzi confessa che «c'è qualcuno dentro il partito democratico che è convinto che in un anno le dinamiche cambieranno e che non c'è nulla da temere dal nostro movimento». Non fa nomi, né spiega se la considerazione arriva dai piani alti della campagna di Biden e chi gli ha recapitato un messaggio che altro non ha fatto che accrescere la sua determinazione di voltare le spalle al presidente democratico.

MOSCHEA A DEARBORN

L'avvocato Nabih Ayad ha uno studio nel cuore di Detroit ed è il volto della sfida a Biden sul fronte giudiziario. […] Fu lui a citare in giudizio Donald Rumsfeld e Condoleezza Rice per la guerra in Iraq; e fu ancora Ayad a fare appello contro il "muslim ban" di Trump quando l'ex presidente impose un divieto di ingresso negli States a «chi proveniva da shitholes Countries», Paesi fogna (per edulcorare il linguaggio).

MAPPA DELLA PALESTINA ORIGINALE IN CASA DI UN ATTIVISTA ANTI BIDEN

Biden ha dimenticato i bambini di Gaza, ci dice seduto dietro una grande scrivania; ha dimenticato gli americani palestinesi imprigionati a Gaza. «Si mobilita per gli israeliani, ma non per loro, non si batte per farli evacuare, ma sono cittadini Usa». E questo, conclude, è «una violazione della Costituzione». «Voterò per Trump, piuttosto che per qualcuno che ha dato luce verde ai bombardamenti sui civili».

PROTESTA PRO-PALESTINA NEGLI USA

I numeri del Michigan dovrebbero accendere qualche segnale di allerta fra lo staff del leader democratico. Un sondaggio dell'Arab American Institute diffuso quasi due mesi fa ha rivelato che il sostegno per Biden fra gli arabi è crollato dal 59% al 17%; e il New York Times ha pubblicato la scorsa settimana una ricerca, quasi i due terzi degli americani è critico nei confronti della Casa Bianca per la conduzione del conflitto e il sostegno allo Stato ebraico.

donald trump firma per spostare l ambasciata a gerusalemme

Adam Abusalah ha invece 23 anni, è un attivista della comunità e si presenta […] con indosso la tradizionale kefiah. Nel 2020 ha lavorato per Biden a livello locale e quello che descrive adesso è un senso di «tradimento». «L'abbiamo eletto noi – dice – e noi lo faremo perdere, fosse persino la mia scheda quella decisiva, non avrà il mio sostegno».

[…] «Non bisogna colpire solo Biden, ma chiunque corra sotto le insegne di un Partito che dà soldi e armi per uccidere le nostre famiglie e il nostro popolo». All'università del Michigan-Dearborn le tensioni nella comunità sono ora sottotraccia. Ci sono stati sit-in e due grandi manifestazioni pro-Palestina. Ma quelle che erano partite come movimenti di solidarietà, hanno preso una piega molto radicale […].

musulmani americani contro biden

È uno studente di relazioni internazionali, viene dalla Pennsylvania e «sono stato a due cortei. Ma non ci andrò più». La sua spiegazione è opposta a quella di Abusalah: «Hamas è un gruppo terroristico, nessuno può giustificare quello che ha fatto». Il Congresso in novembre ha censurato Rachida Tlaib, deputata democratica del Michigan, per dichiarazioni sul genocidio. Lei ha replicato: «Biden pagherà a caro prezzo quel che sta facendo». A Dearborn sono già allineati con la loro deputata.

