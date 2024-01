“GENNY, IL MINISTRO DELLA CULTURA E DEI RECLAMI” – "IL FOGLIO" RACCONTA COME CHIAMANO GENNARO SANGIULIANO A VIALE MAZZINI “DOVE SONO FAMOSE LE SUE TELEFONATE AI VERTICI RAI MA ANCHE AI DIRETTORI DEI TG PER LAMENTARSI, TRONCARE E SOPIRE" - PREPARIAMOCI AL G7 STRAPAESE! LA MELONI PORTERÀ I GRANDI DELLA TERRA IN PUGLIA DOVE TRASCORRE LE VACANZE, GLI ALTRI ESPONENTI DEL GOVERNO HANNO SCELTO LE LORO TERRE NATIE: TAJANI (FIUGGI), PIANTEDOSI (AVELLINO) E SANGIULIANO...

Simone Canettieri per il Foglio - Estratti

GENNARO SANGIULIANO - GIORGIO ALMIRANTE

Ministri profeti in patria, anzi in città, per il G7. Se Giorgia Meloni porterà i grandi della terra a giugno nella Valle d’Itria, spicchio di Puglia dove da anni trascorre le vacanze estive, gli altri membri del governo non sono da meno. Paesi e buoi dei G7 tuoi.

In un tripudio di campanilismo, infatti, i principali componenti della squadra meloniana si so- no apparecchiati i vertici interministeriali nelle loro città natie. Un tributo alle terre che li hanno visti crescere che si sublimerà con l’arrivo di delegazioni da tutti gli angoli del mondo per la gioia dei sindaci – ma anche di mamme, cugini e compagni di classe – pronti a rilasciare interviste per “ringraziare il signor ministro di essersi ricordato della sua città”.

MATTEO PIANTEDOSI

E’ il G7 strapaese? Chissà. Fuori gli esempi: uno dei quattro vertici inter- ministeriali sugli esteri si svolgerà a Fiuggi, cittadina nel Frusinate di diecimila abitanti, famosa per la svolta di An. Qui nacque Antonio Tajani. La data è ancora da fissare, ma la decisione è presa. Come ha annun- ciato a Ciociaria

Oggi il sindaco Alioska Baccarini: “Al nostro concittadi- no va il nostro sentito ringraziamento a nome dell’intera comunità fiuggina per essersi speso in questa di- rezione”. Sembra già di vederli i ministri degli esteri di Canada, Fran- cia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti andare a spasso nel borgo con tanto di blitz alle ter- me e ai centri benessere (altro che il seminario del Pd a Gubbio). Fiuggi me genuit, dirà il Virgilio Tajani.

gennaro sangiuliano foto di bacco

Il 2, 3 e 4 ottobre invece Avellino diventerà il centro più sicuro e pro- tetto del mondo: in quei giorni il ge- nius loci Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, porterà i suoi sei omo- loghi più importanti della terra a casa sua. Siamo davanti alla riscoper- ta della provincia profonda.

Con i tappeti rossi e le autoblu per un fine settimana. Il napoletano Gennaro Sangiuliano invece porterà tutti a Positano, sulla costiera amalfitana, dove questa estate ha presentato la prima biografia completa di Giuseppe Prezzolini, che gli è valso il riconoscimento “Amico di Positano”. Il suscettibile ‘o ministro della cultura e dei reclami, come lo chiamano a Viale Mazzini – dove sono ormai famose le sue telefonate ai vertici Rai ma anche ai direttori dei Tg per lamentarsi, troncare e sopire – porterà tutti in questo angolo di Campania, regione che lo potrebbe vedere candidato governatore il prossimo anno.

antonio tajani foto di bacco

Sarà dunque un G7 a chilometro zero, quello della finestra di fronte. L’11, 12 e 13 aprile Matteo Salvini celebrerà il suo vertice in-terministeriale sui trasporti nella sua Milano

gennaro sangiuliano intervistato foto di bacco

