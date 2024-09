PER “GENNY” È DAVVERO FINITA: ANCHE GLI AMICI LO SCARICANO – L’EDITORIALE DI ALESSANDRO SALLUSTI: “CARO MINISTRO, PER IL TUO BENE PENSA SERIAMENTE A DIMETTERTI, NON SAREBBE UNA RESA MA UN ATTO DI CORAGGIO. IL LINCIAGGIO IN CORSO NON SI FERMERÀ. SI ANDRÀ IN UN CRESCENDO DI FANGO QUOTIDIANO CHE TRAVOLGERÀ ARGINI PRIVATI E PUBBLICI CON CONSEGUENZE NON PREVEDIBILI” – “UN GIORNO FORSE CAPIREMO SE QUESTA VICENDA ABBIA AVUTO UNA REGIA, MA IL RISULTATO NON CAMBIA. DA SITUAZIONI DEL GENERE NON SE NE ESCE IN TEMPI BREVI, COMPATIBILI CON UNA PIENA AGIBILITÀ POLITICA E ISTITUZIONALE…”

Estratto dell’articolo di Alessandro Sallusti per “il Giornale”

alessandro sallusti foto di bacco

Da giornalista sono stato collega e compagno di banco di Gennaro Sangiuliano e ne ho apprezzato talento e competenza. Ho avuto, contraccambiato, la sua amicizia e la sua stima. Ho apprezzato il suo coraggio quando da ministro della Cultura ha sfidato il pensiero unico della sinistra e iniziato a smantellarne l'illegittimo monopolio fatto di occupazioni e affari.

Insomma, […] starò dalla parte di Gennaro Sangiuliano qualsiasi cosa egli deciderà di fare. Ma proprio per via di questa condivisione mi sento autorizzato a dargli il consiglio che solo un amico può dare: caro ministro, per il tuo bene pensa seriamente a dimetterti, non sarebbe una resa ma un atto di coraggio.

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

Quello che sta succedendo è assurdo, vigliacco, indegno di un paese civile ma sia io che Sangiuliano ben conosciamo […] il meccanismo cinico e perverso dell'informazione ideologizzata. Non è questione di avere ragione o torto, è che il linciaggio in corso non si fermerà e siccome l'odore del sangue eccita le belve si andrà in un crescendo di fango quotidiano che travolgerà argini privati e pubblici con conseguenze non prevedibili.

Qui non si tratta di tenere il punto garantista e aspettare l'esito di un processo in base al principio della presunta innocenza, addirittura qui non c'è il reato. Qui non c'è da combattere una battaglia politica […]. Niente di tutto questo, qui c'è uno che di mestiere fa il ministro finito nella più comune delle trappole in cui noi uomini siamo usi cadere, soprattutto dopo una certa età.

[…] Un giorno forse capiremo se questa vicenda apparentemente personale in realtà abbia avuto una regia da parte di chi vuole provare a riprendere il controllo delle politiche (e dei soldi) culturali, ma sta di fatto che il risultato non cambia.

vignetta di natangelo sul caso boccia - sangiuliano

Se è stato un amore avvelenato o una polpetta avvelenata l'uso della donna-polpetta è un classico degli intrighi nella storia del mondo certamente sposta i termini della questione ma da situazioni del genere non se ne esce in tempi brevi, non in tempi compatibili con una piena agibilità politica e istituzionale senza le quali il ministro non potrà operare come lui vorrebbe e saprebbe.

