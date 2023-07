“GIÀ A OTTOBRE 2011 VISIBILIA ERA ESPOSTA CON LE BANCHE PER 15 MILIONI” – SIGFRIDO RANUCCI SPULCIA GLI ARCHIVI DI “REPORT” E SCOVA UN SUO VECCHIO SERVIZIO DEL 2012 SU DANIELA SANTANCHÈ: “I DIRIGENTI DELL’ UFFICIO CREDITI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO AVEVANO DETTO A UN FIDO DI 2 MILIONI PROPRIO PER L’ESPOSIZIONE DEL GRUPPO. DALLE CARTE EMERGE CHE SANTANCHÈ RIESCE TUTTAVIA A OTTENERE 320 MILA EURO DI PUBBLICITÀ BPM. CIRCOSTANZA ANCHE ALLORA NEGATA, QUANDO CI ACCUSA DI AVER DETTO DELLE "BALLE E DELLE CAZZATE" NON SAPENDO CHE…”

REPORT TORNA SULLA VICENDA SANTANCHE'

Gli archivi di Report sono come l’alta marea, restituiscono un relitto con in pancia un piccolo tesoro: la prova che già a ottobre del 2011 Visibilia era esposta con il sistema bancario per circa 15 milioni di euro, 2,8 milioni solo con la Banca popolare di Milano.

La Santanchè, era stata sottosegretaria alla presidenza del consiglio del governo berlusconi, poi candidata alle primarie del pdl. Aveva chiesto un fido di 2 milioni di euro. I dirigenti dell’ Ufficio crediti della Banca Popolare avevano detto no proprio per l’esposizione del gruppo.

La Santanchè si rivolge ad Antonio Cannalire, braccio destro di Massimo Ponzellini, capo di BPM che da lì a poco verrà coinvolta in uno scandalo. La Banca che avrebbe dovuto finanziare le piccole e medie imprese, si era trasformata in un bancomat per i politici. L’inchiesta finì con l’assoluzione di Ponzellini e Cannalire per l’accusa dei finanziamenti illeciti.

Ma dalle carte emerge che Santanchè riesce tuttavia a ottenere 320 mila euro di pubblicità BPM. Circostanza anche allora negata, quando ci accusa di aver detto delle "balle e delle cazzate" non sapendo che avevamo già allora l'evidenza delle carte. Stasera a Report in onda su Rai3 alle 21.15

MILIONI DI DEBITI DAL 2011 GLI INTRECCI DI SANTANCHÈ TRA BANCHE E POLITICA

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

La sua società era indebitata per milioni di euro già nel 2011, quando era sottosegretaria del governo Berlusconi. Ma grazie anche a questo ruolo aveva accesso ai manager di banche per chiedere altri prestiti, proponendo magari di farli incontrare con lo stesso presidente Silvio Berlusconi o con l’allora governatore di Bankitalia Mario Draghi. Ma c’è di più. Nonostante la società fosse indebitata, si garantiva finanziamenti ad aziende terze sempre sue.

Il metodo della imprenditrice e oggi ministra del Turismo Daniela Santanchè, oggi come dieci anni fa, non sembra essere cambiato poi molto e i ruoli politici forse l’hanno aiutata nella sua attività privata della quale lei ha sempre fatto un vanto: come si chiede oggi Report che, dopo aver sollevato la gestione anomala delle società Visibilia e Ki Group due settimane fa, questa sera torna sul caso delle aziende Santanché (alle 21 su Rai Tre).

Report presenterà dei documenti con «la prova che Visibilia era esposta con il sistema bancario già a partire dal 2011 per 15 milioni». E di questa cifra ben 2,8 milioni di esposizione riguardavano un prestito con la Banca popolare di Milano. La Santanchè allora era sottosegretaria alla presidenza del consiglio del governo Berlusconi e sarebbe tornata a bussare alla porta della Bpm per una estensione del fido per altri 2 milioni di euro. L’ufficio crediti della banca però si oppone proprio per lo stato patrimoniale e l’esposizione bancaria di Visibilia. Allora che cosa accade? «Santanchè chiama il braccio destro dell’allora capo della banca Massimo Ponzellini ». E cioè Antonio Cannalire. Secondo quanto ricostruisce Report «Santanchè si sarebbe offerta anche di organizzare incontri di Ponzellini con Draghi e Berlusconi ».

Intervistata l’allora sottosegretaria smentisce «categoricamente» queste circostanze. Ma Report mostrerà dei documenti che smentirebbero la versione della ministra. Di certo c’è che Bpm non concederà l’estensione del fido. Ma Visibilia comunque otterrà «l’acquisto di spazi pubblicitari per la Banca popolare di Milano per 320 mila euro »: pubblicità in parte per II Giornale e Libero , ma anche per l’Ordine di Como , quotidiano locale che era di proprietà di Alessandro Sallusti, suo ex compagno.

Resta comunque il fatto che Visibilia srl nel 2011 era già indebitata per 15 milioni e Santanchè, da sottosegretaria, cercava altre fonti di liquidità […]. I conti comunque erano quelli ma nel 2013, come raccontato da Repubblica , Visibilia srl concede un finanziamento di 680 mila euro con contratto firmato il 17 maggio 2013 alla D1 Partecipazioni.

Questa società era sempre di proprietà di Santanchè e vedeva come usufruttuario Sallusti. D1 Partecipazioni era nata pochi giorni prima, il 10 maggio 2013, ed è stata messa in liquidazione nel 2019: Visibilia srl ha nel frattempo cancellato il credito nel 2020.

Secondo una perizia di parte chiesta della procura di Milano, in Visibilia però sono state non iscritte a bilancio dal 2014 diverse perdite patrimoniali. Senza questi “errori” secondo la perizia «il patrimonio netto rettificato assume un valore negativo per oltre 5,4 milioni di euro già al 31 dicembre 2014 e tale aggregato peggiora nel periodo fino ad assumere al 31 dicembre 2018 un valore negativo per oltre 8,2 milioni ».

Ma nonostante in quegli anni Santanchè avesse già grane per debiti e poca liquidità di Visibilia, riesce inoltre a rilevare nel 2011 con un altro ex compagno, Caio Mazzaro, il gioiellino del biologico Ki group. Secondo Report, che oggi tornerà anche su questo caso, «grazie anche a un benevolo prestito da parte di Monte dei Paschi di Siena». «Alla fine tra Bioera e Ki Group, Santanchè e Canio Mazzaro raccolgono dai piccoli azionisti, in nove anni, 23 milioni e 9 milioni si trasformeranno in emolumenti per le loro cariche sociali ricoperte in quegli anni». Mentre alcuni dipendenti di Ki Group rimangono senza stipendi e tfr. […]

