20 ott 2023 12:17

“GIAMBRUNO È IMPRESENTABILE. QUESTA SEPARAZIONE PUÒ FARE GIOCO A GIORGIA MELONI” – MASSIMO CACCIARI COMMENTA LA SEPARAZIONE TRA LA DUCETTA E IL PROVOLONE CON IL CIUFFO: “PUÒ DARSI CHE PRENDA QUALCHE VOTO IN PIÙ” – “E COMUNQUE TUTTO CIÒ CHE SUCCEDE IN ITALIA NON CONTA ASSOLUTAMENTE NULLA. NON HA ALCUN SENSO PARLARE DI POLITICA ITALIANA CON LE CATASTROFI CHE CI SONO NEL MONDO E CHE STANNO PER TRAVOLGERE TUTTI…” (PERÒ NE PARLA…)