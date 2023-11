“GIAMBRUNO? QUANDO LAVORAVA CON ME AVEVA GIÀ IL CIUFFO E GIRAVA CON GLI STIVALI CAMPEROS” – LUCA TELESE RACCONTA QUANDO CONOBBE IL FUTURO SIGNOR MELONI: “ANDREA È STATO MIO REDATTORE QUANDO CONDUCEVO ‘MATRIX’. ERA ANCHE UN ELETTORE DEL PD” – “I SUOI FUORIONDA? SONO UNA PATACCA SECONDO ME. IL PACCO VERO L’HA FATTO STRISCIA” – “LO INTERVISTAI NEL 2016: ERA UN LIBERTARIO RADICALE ANTIPROIBIZIONISTA. POI, NEL CORSO DEL TEMPO…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

MEME SU ANDREA GIAMBRUNO

Giambruno? “Lavorava con me, in redazione, quando io conducevo Matrix. Aveva già il ciuffo, girava con degli splendidi stivali Camperos ed era anche un elettore democratico, del Pd”. Lo racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 il giornalista e conduttore Luca Telese, intervistato da Giorgio Lauro.

Si è meravigliato dei suoi comportamenti nei fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia? “No, sono una patacca secondo me, se fossimo ripresi h24 da una telecamera avremmo un momento in cui diciamo qualcosa che non dovremmo dire. Il pacco vero l’ha fatto Striscia”. Nel 2016 lei fu il primo ad intervistare, come compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. “Si, lui era un libertario radicale - ha spiegato a Un Giorno da Pecora - era antiproibizionista, cosa che sconvolse Fratelli d’Italia. Poi certo nel corso del tempo si possono cambiare le opinioni”.

