“GIAMBRUNO SEMBRA ZUCCO DI GREASE, CIUFFO, BICIPITI, MACCHINONI E MASCULINITÀ” – FRANCESCO MERLO: “IL SUO MODELLO SONO I ‘MARANZA’ CHE INCARNANO LA VERSIONE ESTIVA DEL COATTO SETTENTRIONALE, DA RICCIONE A MILANO, CHE È LA CITTÀ DI GIAMBRUNO” – “NON FA PIÙ RIDERE, ORA CHE SI TOCCA E RITOCCA IL PACCO CON LA MANO A COPPA E OGNI DUE PAROLE DICE ALMENO UN ‘CAZZO’ E POI SPIEGA A UNA COLLEGA CHE LA FILOSOFIA AZIENDALE È ‘SCOPARE’. A POCO A POCO IL TONTO BROCCOLONE SI FA LUPO E PORCELLO E VUOLE LE PROVE DELLA COMPETENZA SUL LAVORO. ‘UN TEST ATTITUDINALE?’. ‘SI, SCO-PA-RE’” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesco Merlo per “la Repubblica”

giorgia meloni andrea giambruno foto di chi

Non fa più ridere, Andrea Giambruno, che si tocca e ritocca il pacco con la mano a coppa e ogni due parole dice almeno un “cazzo” e poi spiega a una collega di cui non si vede il viso che la filosofia aziendale è «scopare», in due, in tre, «sì, noi facciamo anche la foursome». E a poco a poco il tonto broccolone si fa lupo e porcello e vuole le prove della competenza sul lavoro. «Un test attitudinale?» «Si, sco-pa-re».

Neppure lo sberleffo è ormai adatto a raccontarlo, adesso che “Striscia la notizia” ha denudato il reuccio che posa il palmo sulla testa della collega Viviana Guglielmi in un moto di confidenza e di tutela, figurazione plastica di un potere personale, di una supremazia, di una padronanza da maschio caprone: «Perché non ti ho incontrato prima?».

MEME GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO

Il giornalismo televisivo, ammorbato come mai era stato dai “fenomeni” da baraccone politico, dalla faziosità e dalla prosopopea, si è dunque preso la rivincita con i vecchi fuori onda del solito Antonio Ricci che sono oramai una saga a puntate che ha finalmente mostrato la verità di Giambruno, ha misurato l’uomo, ha spiegato meglio di un libro del professor Crepet la sua antropologia “Pop Trash”, che è il titolo- bandiera della decadenza dei Duran Duran.

Ben oltre le gaffe sulle donne stuprate “che se si ubriacano e perdono i sensi il lupo lo trovano”, sul drammatico caldo che “non è una notizia”, sui tedeschi che “farebbero bene a restar a casa loro” e sulla “transumanza dei migranti” questo Giambruno che vuole “ciulare” e intanto ronza attorno alla collega importunandola è un diario intimo che rivela il mondo che abbiamo mandato al governo, è una seduta di psicanalisi: «Sei di un livello superiore, tu. Va meglio oggi? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’… Sembri una donna intelligentissima».

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 9

Evoluzione (si fa per dire) dei “tamarri”, il modello di Giambruno sono i “maranza” che su Tik Tok incarnano la versione estiva del coatto settentrionale, da Riccione a Milano, che è la città di Giambruno. E invece con le gaffe […] restavamo ancora nella leggerezza che, in fondo, già ai bei tempi di Mike Bongiorno («Lei mi cade sull’uccello, signora Longari»), era umorismo involontario.

I maranza no. I maranza irritano e non divertono quando si divertono a importunare le turiste. E appunto si toccano, camminano con la “scivolata” e tutti portano il ciuffo, che diventa un ricordo di Little Tony anche se nasce come un’ allucinazione di Elvis Presley […]: «Ma non mi rompessero il “cazzo “col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, io. Qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i “coglioni”».

TWEET SU GIAMBRUNO E MELONI BY GRANDE FLAGELLO

Va dunque segnalato all’Ordine, ai distributori di premi dell’informazione italiana, ai venerandi custodi dei segreti e della morale della professione che […] la nostra finestra sul cortile- Italia è ancora il retroscena che, scritto o per immagini, ma sempre sapido e scanzonato, è il meglio del giornalismo politico italiano.

[…]sarebbe vacuo cercare un senso di bottega politica anti Meloni, una Mediaset contro il governo, in questi fuori onda di Giambruno che «ogni volta che esprime il suo parere… ne pesta una». Si sa che Antonio Ricci, dentro Mediaset, è da sempre uno speciale caso di libertà e “Striscia la notizia” è una trasmissione, appunto, a statuto speciale.

E ora ditemi se non è un magico “retrobottega” quell’elogio del “blu Estoril” della camicetta di Viviana Guglielmi. “Blu Cina” lo corregge lei, ma con un sussurro perché sono una strana coppia di orizzonti lontani e inavvicinabili, turpiloquio Andrea e ingenuità Viviana, che sogna un programma di sport e come idealtipo ha scelto Candido Cannavò, “rigore e mai sopra le righe” dice.

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 9

[…] E invece Giambruno, che le balla attorno, sembra Zucco di Grease, ciuffo, bicipiti, macchinoni e masculinità. […] Così, a furia di dettagli fuorionda, si arriva al grottesco dei “maranza” appunto, e forse anche ai romanzi di Tommaso Labranca, e al suo “nevroromanticismo”, che raccontavano con l’irrisione e un linguaggio deformato alla Frassica del Nord (“I giovani salmoni del trash” e “Chaltron Hescon, fenomenologia dei cialtroni”, Einaudi) i coatti milanesi.

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 6

E la parola “coatti” ci riporta a Roma, aggiungendo per onestà che è parola spinosa perché Giorgia Meloni ci querelò quando nel 2019 la chiamavamo “reginetta di Coattonia” (e ancora il processo non è cominciato). “Coattonia”, non perché si muovesse come ora si muove il suo compagno nello studio Mediaset di “Diario del giorno”, ma per esaltarne l’identità di passionaria di periferia che lei stessa esibiva e rivendicava in contrapposizione alla spregevole natura nostra di radical chic.

tweet sui fuori onda di andrea giambruno 10

Ed era anche un gioco d’ironia con l’album di famiglia politica di Giorgia perché “Coatto antico” era il titolo della canzone che nel 1998 le era stata affettuosamente “dedicata dalla band di estrema destra, Aurora” . Eccone due versi: “Coatto antico in un corpo da bambina/ ci tieni ‘n core grosso e ‘na testa fina / Coatto antico dici troppe parolacce / ma quanta grazia col trucco e le trecce… / guardi e sorridi con i tuoi occhioni / ma quando serve quadrati hai i coglioni. / Coatto antico vieni dalla Garbatella / borgatara ignorante di presenza bella”.

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 2

Alla fine, il fuorionda a puntate di Giambruno da Milano tende la mano a Califano, a un gusto e a un’estetica della destra romana. E i maranza a Coattonia hanno una stessa idea del comico. Insieme, Giorgia e Andrea erano in prima fila al teatro Brancaccio ad applaudire Pio e Amedeo, che sono di Foggia, è vero, ma ecco un paio di battute del loro repertorio: «No alla tessera, si alla Passera», «Irina, ti spacco in due, come l’ovetto Kinder». E a Giorgia hanno detto: «Ahó, ora portaci alla Rai».

striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 7 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 7

fuorionda di andrea giambruno durante il convegno sul turismo a pavia 9 ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA ANDREA GIAMBRUNO CON L AURICOLARE

andrea giambruno versione ken

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 1 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 11 andrea giambruno a diario del giorno tweet sui fuori onda di andrea giambruno 2 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 8 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 11 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 6 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 5 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 10

ANDREA GIAMBRUNO - VIGNETTA BY VAURO

GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY FAWOLLO ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA tweet sui fuori onda di andrea giambruno 8 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 10 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno tweet sui fuori onda di andrea giambruno 3 tweet sui fuori onda di andrea giambruno 1 tweet sui fuori onda di andrea giambruno 4 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 3 striscia la notizia le gaffe di andrea giambruno TWEET SU ANDREA GIAMBRUNO