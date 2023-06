14 giu 2023 14:11

“GIANNI AGNELLI PROVAVA PER BERLUSCONI UN MISTO DI INTERESSE ANTROPOLOGICO, INVIDIA, DIVERTIMENTO” - JAS GAWRONSKI, AMICO DELL’AVVOCATO E PORTAVOCE DEL CAV NEL 1994: “LO INVIDIAVA PER IL SUCCESSO CON LE DONNE, E PER IL BUSINESS DELLA TELEVISIONE - LO TROVAVA MOLTO SIMPATICO E UN PO’ LO PRENDEVA IN GIRO, MA SOLO FINCHÉ NON È DIVENTATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, POI MAI PIÙ; AVEVA UN SACRO RISPETTO DELLE ISTITUZIONI”