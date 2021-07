“GIANROBERTO CAZZAREGGIO”. L'INCREDIBILE GAFFE DI GIUSEPPE CONTE: POSTA SUI SUOI SOCIAL UN PIPPONE DI 10 MINUTI E FA APPARIRE IN SOVRAIMPRESSIONE LE PAROLE CHE DICE CON DELLE SCRITTE. MA QUANDO PARLA DI CASALEGGIO ARRIVA LA SCIVOLATA: OLTRE A ESSERE UN VILIPENDIO ALLA MEMORIA DEL FONDATORE DEL M5s E’ UN LAPSUS FREUDIANO, CHE RIVELA QUANTO LIVORE CI SIA DA PARTE DI “GIUSEPPI” VERSO ROUSSEAU… - VIDEO

Giuseppe Conte posta sui suoi social un pippone di 10 minuti per dire che troveranno finalmente on line questo benedetto statuto che lo ha fatto tanto litigare con Beppe Grillo. Per semplificare il messaggio (considerando evidentemente il pubblico grillino un po’ duro di comprendonio) l’ex premier fa apparire in sovraimpressione le parole che dice con delle scritte semplificate.

Ma quando racconta l’inizio del movimento dicendo che è stato fondato da "Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio", la scritta lo tradisce con un lapsus che è anche vilipendio alla memoria. Perché in sovrimpressione esce “il movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Cazzareggio”. Lapsus freudiano, che fa capire quanto livore ci sia verso Rousseau…

