Trascrizione dell’intervento di Lucio Caracciolo a “Otto e mezzo” del 6 dicembre 2024

Gruber: “Oggi il rapporto del Censis fotografa un’Italia che non cresce ma galleggia, senza più spinte al cambiamento. Ora, siccome la presidente del consiglio Giorgia Meloni continua a ripetere che l’Italia è tornata a correre e a essere protagonista, le due cose possono stare insieme oppure è una contraddizione in termini?”

Caracciolo: “Basta che la signora Meloni non legga il rapporto del Censis e ci si mette d’accordo. Comunque quello che ci dice il rapporto del Censis è effettivamente impressionante perché si parla di una riduzione del reddito lordo pro capite negli ultimi 20 anni del 7%, una riduzione della ricchezza netta negli ultimi 10 anni del 5,5%. Quindi, più che galleggiare, stiamo arretrando.

Ma soprattutto ci sono dei dati che riguardano il clima culturale di questo paese: ‘non c’è possibilità di scalare socialmente’ per l’85%, ‘l’unione europea se non cambia muore’, ‘l’occidente è più o meno imperialista’, per 70%, siamo parte dell’occidente quindi siamo imperialisti pure noi, e siamo anche ‘responsabili delle guerre’ per il 66% degli intervistati, e ‘la democrazia non funziona’ per il 68%.

Quindi insomma, non è un quadro estremamente gratificante. Sta nascendo anche in Italia la sacca dei ‘dimenticati’, quelli che hanno votato Trump in America no? Cioè quelli che hanno perso a causa della globalizzazione il posto di lavoro che si trovano completamente spaesati”

Gruber: “Quelli votano già a destra, no?”

Caracciolo: “Si, forse, ma adesso che le cose tenderanno ad aggravarsi diventerà un po’ un problema. E qui c’è anche un problema di comunicazione da parte del governo. Questo vale per questo come per gli altri governi. Se tu racconti qualcosa di estremamente positivo che poi non trova riscontro nella realtà e uno si mette la mano in tasca e non trova più niente, allora quello come minimo è un voto perso in assoluto e potrebbe anche dar luogo a dei fenomeni di tipo eversivo.

Piccola parentesi: si parla delle famiglie, ma le famiglie non ci sono quasi più. Secondo questo rapporto Censis, il 65%, cioè due terzi degli italiani, è single. Quindi stiamo veramente in un altro universo e non ce ne rendiamo conto.”