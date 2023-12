16 dic 2023 17:20

“A GIORGIA MELONI CUCINEREI UN SOUFFLÉ, PERCHÉ LEI CRESCE FUORI PIANO PIANO. E' COME UNA VALANGA, QUANDO STA IN CIMA SCOPPIA…” – GIANFRANCO VISSANI, OSPITE DI “ATREJU”, PROPONE LA SUA RICETTA PER LA DUCETTA – LO CHEF E’ ARRIVATO CON POCHETTE, SCIARPA E SCARPE ROSSE: “TROPPO PER LA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA? CHE SEGA! IO SONO CINQUANT'ANNI CHE CAMMINO CON LE SCARPE ROSSE"