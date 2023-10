"Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Tu sei fidanzata? Vuoi entrare nel nostro gruppo? Facciamo le threesome, si scopa" I nuovi fuorionda di Giambruno pic.twitter.com/eQPBnsiWyR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 19, 2023 "Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

RICCI, MELONI UN GIORNO SCOPRIRÀ CHE LE HO FATTO UN PIACERE

(ANSA) - "Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere". Così Antonio Ricci, padre di Striscia la notizia, commenta con l'ANSA la decisione della premier Giorgia Meloni di interrompere la relazione con Andrea Giambruno dopo i fuori onda trasmessi dal tg satirico nei giorni scorsi.

LE GIAMBRUNEIDI DI MISTER MELONI, CHE LA LUPA SE LA VA A CERCARE

Estratto dell'articolo di Selvaggia Lucarelli per “il Fatto quotidiano”

Le appassionanti avventure del compagno della presidente Giorgia Meloni sono ormai l’unica ragione per cui ci si augura che questo governo duri il più a lungo possibile. […]

Eravamo tutti convinti che Giambruno diventasse la parodia di Giambruno a telecamere accese, pensavamo che fosse la lucina rossa a trasformarlo nel bambolotto impettito dai modi affettati e invece no. Sorpresa.

A telecamere spente Giambruno è una parodia ancora più efficace di Giambruno, ma nella versione coatta. Abbronzatura made in Ostia e camicia che tira sull’italico petto del mejo ciuffo del reame, Giambruno parte vantandosi proprio di avere i capelli, mentre nello studio “so’ tutti pelati”. E fin qui, sebbene nessuno conosca la composizione chimica delle rigogliose fibre che gli germogliano sul capo, tocca dargli ragione.

Poi, tra un delicato “Che cazzo vuoi” e un garbato “Non dire cazzate”, passa a fare il piacione con la collega Viviana che ha una postazione in studio lì accanto a lui, a questo punto non si sa se in qualità di supporto giornalistico o di assistente sociale.

Camminata con i tacchi che picchiano sul pavimento e andatura a metà tra il passo dell’oca e Ivano il truzzo di Verdone in Viaggi di nozze, Giambruno inizia il suo rituale di accoppiamento. Mentre è lì che secerne una tale quantità di ormoni sessuali da indurre gli operatori ad abusare delle loro telecamere, si avvicina alla povera Viviana vestita di blu e la butta sull’armocromia: “Il tuo vestito blu Estoril”, “Non è blu Cina, tu sei un livello superiore”, “Sei una donna intelligentissima, perché non ti ho conosciuto prima?”. E infine: “Oggi sei di buon umore? Ieri mi è dispiaciuto, ti ho vista un po’ così”. Il tutto accompagnato da una carezzina sulla testa come al Labrador prima dell’iniezione finale.

[…] Morale: caro Giambruno, se eviti di fare il piacione, “magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. Anzi, la lupa. Detto ciò, ti siamo vicini. Facci sapere se ti serve una mano per il trasloco. Anzi, per la transumanza.

