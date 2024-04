“GIORGIA MELONI HA UN APPUNTAMENTO DAL LOGOPEDISTA PER IMPARARE A DIRE 'ANTIFASCISTA” – A “VIVA RAI 2” FIORELLO SCHERZA SULLA PREMIER E SU LA RUSSA: “LUI NEANCHE SE LO ADDORMENTASSIMO CE LA FAREBBE”. UN PASSAGGIO È DEDICATO POI ANCHE ALLE POLEMICHE SU MARCO LIORNI E IL CASO DELL’ORO ALLA PATRIA ESPLOSO A "L’EREDITÀ" - “HANNO ATTACCATO LIORNI, MA COME SI FA? LA CLASSIFICA DELLE PERSONE PIÙ BUONE È QUESTA: DALAI LAMA, MADRE TERESA E LIORNI AL TERZO POSTO” – VIDEO

L'ironia di Fiorello verso Giorgia Meloni nella puntata di oggi di "Viva Rai 2": "Meloni ha un appuntamento dal logopedista" ha scherzato Fiorello, mostrando la finta agenda della Presidente del Consiglio "Le serve per poter dire la parola 'antifascista' " ha continuato lo showman, mimando divertito le possibili difficoltà di pronunciare la parola.

Da open.online - Estratti

Il caso Scurati continua a tenere banco a VivaRai2!, nella consueta rassegna stampa di Fiorello. Dopo la “proposta” di punire la conduttrice di Chesarà con un programma in prima serata su Rai1, il comico siciliano ora fa spuntare il nome di Serena Bortone nell’agenda fittizia di Giorgia Meloni: «Spostare la Bortone alla Prova del cuoco, ma non c’è più, quindi solo spostarla».

E tra le pagine sulla fresca vittoria alle ultime regionali – «mandare una scatola di peperone crusco a Elly Schlein, guardare in loop Basilicata Coast to Coast» – ecco anche una vera punzecchiata alla premier. «Guardate qui che appuntamento: appuntamento dal logopedista per riuscire a dire la parola “antifascista” in vista del 25 aprile».

Ma almeno lei così ci riuscirà: «La Russa neanche se lo addormentassimo ce la farebbe». Un passaggio è dedicato poi anche alle polemiche su Marco Liorni e il caso dell’oro alla patria esploso a L’Eredità. «Ha fatto un’affermazione in diretta che poi è stata ampiamente criticata, e poi ha puntualizzato sui social: “Sono antifascista“, ma tutti lo siamo», ha spiegato Fiorello, «hanno attaccato Liorni, ma come si fa? Cioè, la classifica delle persone più buone è questa: Dalai Lama, Madre Teresa e Liorni al terzo posto».

