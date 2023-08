“GIORGIA MELONI NON È FELICE, OGGI VEDRÒ DE ANGELIS” – FRANCESCO ROCCA, DOPO LA RAMANZINA DELLA DUCETTA, NON ABBANDONA IL SUO PORTAVOCE DOPO LE PAROLE SUULLA STRAGE DI BOLOGNA: “HA COMMESSO UN ERRORE IMPORTANTE ANCHE SE A TITOLO PERSONALE. IO FARÒ LE MIE VALUTAZIONI MA LUI NON HA ALCUN RUOLO POLITICO” – POI RINTIGNA LA VERSIONE COMPLOTTARA SUI FATTI DEL 2 AGOSTO 1980: "BISOGNA FARE CHIAREZZA SU ALCUNE FIGURE..."

FRANCESCO ROCCA

ROCCA, 'MELONI NON FELICE, OGGI VEDRÒ DE ANGELIS'

(ANSA) - "Vedrò Marcello De Angelis nel pomeriggio e sentirò cosa mi dirà. La mia posizione, anche sulle sentenze, l'ho espressa ieri con chiarezza. De Angelis ha commesso un errore importante parlando in termini di certezza anche se a titolo personale.

Io farò le mie valutazioni ma lui non ha alcun ruolo politico nell'amministrazione regionale. Io mi sento spessissimo con la Meloni, abbiamo avuto modo di sentirci: mi ha chiesto di chiarire e certamente non era felice per quanto accaduto". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento a Latina.

strage bologna 17

ROCCA, 'SU STRAGE BOLOGNA FARE CHIAREZZA SU ALCUNE FIGURE'

(ANSA) - "Quando parlo di rispetto delle sentenze mi riferisco anche a quanto sigillato dalla Cassazione. Noi abbiamo una stagione delle stragi che è stata segnata da interessi torbidi, negare questo significa negare la storia.

Anche per Bologna ci sono ancora figure come Federico Umberto D'Amato e Umberto Ortolani su cui occorre fare chiarezza rispetto al loro ruolo, mi auguro che ci sia una desecretazione totale per quanto riguarda la stagione delle stragi che mirava a sovvertire l'ordine democratico". E' quanto ha affermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, parlando a margine di un evento a Latina.

MARCELLO DE ANGELIS

OPPOSIZIONI LAZIO,"UN CONSIGLIO STRAORDINARIO SU DE ANGELIS"

(ANSA) - "Esprimiamo un profondo disappunto sulle dichiarazioni del Presidente Rocca e sulla sua scelta di non rimuovere immediatamente Marcello De Angelis dal suo incarico. Riteniamo che quanto scritto, e peraltro ribadito da Marcello De Angelis, sia estremamente serio e incompatibile con il suo ruolo di responsabile della comunicazione istituzionale della Regione.

Non possiamo accettare che un tentativo di revisionismo storico, su sentenze passate in giudicato e sulla matrice neofascista della strage come scritto recentemente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, provenga da una figura istituzionale".

giorgia meloni e renato de angelis foto gente

Lo scrivono in una nota i capigruppo di opposizione alla Pisana Mario Ciarla (Pd) Roberta Della Casa (5s) Marietta Tidei (Azione-IV) Claudio Marotta (AVS) Alessandra Zeppieri (Polo Progressista) e Alessio D'amato (Insieme per il Lazio), annunciando che nelle prossime ore depositeranno una richiesta di convocazione di un Consiglio: " vogliamo che questa vicenda di importanza fondamentale sia discussa nelle sede istituzionali con il Presidente Rocca e non lasciata ad un colloquio privato personale tra lui e De Angelis di cui ignoriamo gli esiti. Le vittime della strage di Bologna e i loro familiari meritano rispetto". (ANSA).

Federico Umberto D'Amato vittime strage bologna 9 giusva fioravanti francesca mambro 2 giusva fioravanti francesca mambro 1

IL POST FACEBOOK DI MARCELLO DE ANGELIS SULLA STRAGE DI BOLOGNA marcello de angelis 4 FRANCESCO ROCCA francesco rocca