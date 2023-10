“GIORGIA MELONI NON RIESCE A EVITARE DI PROVOCARE I MERCATI FINANZIARI” – NON SOLO L’ECONOMIST DI ELKANN, ANCHE “BLOOMBERG” TORNA A RANDELLARE LA DUCETTA, AVVERTENDOLA DELLA TEMPESTA PERFETTA CHE POTREBBE COLPIRLA NEI PROSSIMI MESI: “UN TENTATIVO MALRIUSCITO DI TASSARE LE BANCHE E IL PEGGIORAMENTO DELLE PROSPETTIVE DI BILANCIO DELLA SCORSA SETTIMANA SI SONO AGGIUNTI AI RISCHI CHE PERSEGUITANO GLI INVESTITORI OBBLIGAZIONARI” – “IL PAESE È CLASSIFICATO SOLO UNA TACCA SOPRA IL LIVELLO SPAZZATURA DA MOODY'S…”

Traduzione dell’articolo di Alessandra Migliaccio, Alice Gledhill e Giovanni Salzano per “Bloomberg”

BLOOMBERG GIORGIA MELONI

Per quanto Giorgia Meloni sia attenta ai pericoli, non riesce a evitare di provocare i mercati finanziari. Due mesi dopo che il suo governo è stato scosso dalle notizie di un'economia in contrazione, un tentativo malriuscito di tassare le banche e il peggioramento delle prospettive di bilancio della scorsa settimana si sono aggiunti ai rischi che perseguitano gli investitori obbligazionari.

Hanno reagito scaricando il debito pubblico italiano, portando il rendimento dei titoli decennali ai massimi degli ultimi dieci anni. Le banche della terza economia della zona euro stanno aumentando la pressione, vendendo i propri titoli di Stato al ritmo più veloce degli ultimi due decenni. A ciò si aggiunge la crisi dei mercati obbligazionari globali che ha portato il rendimento del Tesoro a 30 anni a superare il 5% per la prima volta dal 2007.

giorgia meloni al festival delle regioni di torino 5

Tutto ciò compromette la capacità della Meloni di rifinanziare il debito italiano di 2.800 miliardi di euro e i funzionari iniziano a preoccuparsi.

Ora l'Italia sta facendo i conti con il terribile incidente di autobus che ha ucciso almeno 21 persone vicino a Venezia. Quando lo shock si sarà attenuato, l'attenzione tornerà a concentrarsi sulle sfide economiche che la Meloni deve affrontare e sulla possibilità che riesca a guidare la sua frammentata coalizione attraverso i venti finanziari senza scatenare una crisi.

SPREAD LUGLIO - OTTOBRE 2023

"Condivido le preoccupazioni e gli affanni delle famiglie e degli imprenditori che vivono con il debito sulle spalle", ha dichiarato il mese scorso il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti. "Ho un grosso carico di debito sulle mie spalle".

Certo, pochi investitori si aspettano un vero e proprio crollo dei mercati. L'impegno della Banca Centrale Europea, l'estate scorsa, di evitare che i costi di finanziamento delle diverse economie del blocco divergano in modo selvaggio, ha rappresentato una svolta per chiunque volesse puntare forte sull'Italia. La scorsa settimana, il differenziale tra i rendimenti decennali italiani e gli equivalenti tedeschi ha brevemente superato i 200 punti base, un livello tenuto sotto stretta osservazione, ma è ancora lontano dal divario di 570 punti base che alla fine ha costretto Berlusconi ad andarsene.

giorgia meloni giancarlo giorgetti

Il bilancio dell'Italia implica una riduzione del consolidamento fiscale rispetto alle previsioni iniziali, ma gli strateghi di Societe Generale, tra cui Adam Kurpiel, ritengono che la revisione "non cambi il quadro generale". Mantengono invariata la stima di 310-30 miliardi di euro di offerta lorda di obbligazioni per il 2024. Tuttavia, i funzionari della Meloni sono consapevoli del fatto che mantenere “in gioco” gli investitori sarà una prova importante per lei nei prossimi mesi.

ARTICOLO DELL ECONOMIST SU GIORGIA MELONI E LO SPREAD - 4 OTTOBRE 2023

Gli impegni di spesa dell’alleanza di governo hanno bloccato gli sforzi per ridurre un debito che supera il 140% del prodotto e le elezioni europee del prossimo anno stanno già mettendo i partner della coalizione l'uno contro l'altro, come dimostra la sfida del vice primo ministro Matteo Salvini su Autostrade questa settimana. Anche la presidenza del G7 comporterà pressioni, ponendo il primo ministro sotto i riflettori mondiali come non ha mai sperimentato prima.

"Con il rallentamento della crescita, il futuro consolidamento fiscale è molto importante", ha dichiarato Evelyne Gomez-Liechti, stratega di Mizuho International Plc. "La Meloni ha bisogno di realizzare qualcosa di simile, o di pianificare di farlo nei prossimi anni, per evitare che le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito riemergano di nuovo".

SILVIO BERLUSCONI GIORGIA MELONI - 2008

Le turbolenze finanziarie sono state una parte formativa della formazione politica della Meloni: ha avuto un posto in prima fila quando il mercato obbligazionario ha rovesciato Silvio Berlusconi nel 2011. L'anno scorso, poi, la leader di Fratelli d'Italia è entrata in carica pochi giorni prima che il primo ministro britannico Liz Truss si dimettesse in mezzo a un altro disastroso selloff.

Quel pasticcio ha convinto la Meloni che le cattive decisioni turbino gli investitori più dei discorsi sui complotti contro l'Italia a cui indulgono alcuni teorici della cospirazione del suo partito, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

La premier italiana ha iniziato imponendo una disciplina fiscale alla sua coalizione a tre, ma l'aumento dei tassi d'interesse, unito ai dati di luglio che mostravano un andamento dell'economia molto peggiore di quanto sperato dai funzionari, ha minacciato le sue ambizioni di spesa populista.

GIORGIA MELONI INTERVISTATA DA SKYTG24

Il governo della Meloni ha cercato di raccogliere denaro extra con una mannaia sui profitti delle banche ad agosto. Invece, questo ha cancellato 10 miliardi di dollari dal valore di mercato degli istituti di credito italiani e ha lasciato che molti investitori mettessero in dubbio il suo impegno a non far vacillare la barca. Ora la coalizione ha fatto ampiamente marcia indietro.

L'entità della sfida è diventata più chiara la scorsa settimana, quando i funzionari hanno ammesso che l'Italia non rientrerà nei limiti di deficit dell'Unione Europea fino al 2026. L'anno prossimo non è più previsto il cosiddetto avanzo primario, in cui le entrate superano le spese prima dei costi di interesse - in passato considerato un impegno fondamentale per la disciplina fiscale.

IL RIGORE - VIGNETTA BY GIANNELLI

Gli istituti di credito italiani, che attualmente detengono il più alto stock di debito pubblico della zona euro, hanno iniziato a ridurlo, secondo l'analisi di Bloomberg dei dati appena pubblicati. Non è chiaro se si tratti di una risposta alla misura di tassazione dei profitti, ma il cambiamento ha comunque catturato l'attenzione dei funzionari.

Gli strateghi di Unicredit SpA, la seconda banca italiana per dimensioni, hanno offerto una spiegazione più positiva. Secondo gli strateghi di UniCredit, il calo potrebbe riflettere una spinta a diversificare le partecipazioni ora che i rendimenti di altri titoli di Stato sono molto più alti. Il rendimento decennale della Germania è appena sotto il 3%, rispetto a meno di zero anni fa.

Insieme agli sforzi della BCE per ridurre gli acquisti obbligazionari del passato, questo spostamento pone un maggiore onere ad altri investitori per colmare il divario. Per il momento ciò sta accadendo, poiché le famiglie e le società non finanziarie italiane approfittano dei rendimenti più elevati dell'area dell'euro.

PACCO A SORPRESA - VIGNETTA BY MACONDO

In ogni caso, i funzionari riconoscono in privato che i recenti eventi hanno danneggiato la fiducia e le persone vicine alla Meloni temono che sia sempre più chiusa in se stessa: Deve accontentare sia i suoi partner di coalizione che i suoi elettori, rispettando allo stesso tempo i requisiti dell'UE per una sana finanza pubblica.

La speranza della Meloni, espressa da Giorgetti in una conferenza stampa la scorsa settimana, è che i mercati e i partner "capiscano la situazione". Ma non ha molto margine di errore.

Il Paese è classificato solo una tacca sopra il livello spazzatura con outlook negativo da Moody's Investors Service, che dovrebbe pubblicare la sua prossima valutazione a novembre. L'Italia potrebbe anche essere vulnerabile se l'inflazione dovesse rimanere al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla BCE, costringendo i tassi a rimanere elevati.

SEMO GENTE DI PORCATA - VIGNETTA BY MANNELLI

Gli analisti di Rabobank, tra cui Erik-Jan van Harn, hanno delineato uno scenario in cui l'inflazione al 3% spinge il rapporto tra interessi e ricavi del Paese oltre il 10%, un livello che, secondo loro, "giustifica al massimo un rating speculativo".

Guillermo Felices, global investment strategist di PGIM Fixed Income, ritiene che la sostenibilità del debito sia uno dei "rischi più sottovalutati" nella zona euro, con la periferia più vulnerabile di tutte.

"Ciò che ha chiaramente aiutato gli spread della periferia è la crescita al rialzo", ha affermato. "Ma con l'aumento delle preoccupazioni per la crescita nell'eurozona e l'aumento dei tassi di interesse, l'equazione inizia a diventare un po' più instabile".