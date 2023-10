23 ott 2023 09:12

“PER GIORGIA MELONI OGNI CRISI È UN COMPLOTTO” - “LA STAMPA”: “UN MONDO OSTILE CHE REMA CONTRO COME ALIBI PER NASCONDERE UNA FRAGILITÀ POLITICA, IN QUESTO CASO ANCHE PERSONALE. FRAGILITÀ, SOTTOLINEATA DALL'ASSENZA ALLA MANIFESTAZIONE DEL SUO PARTITO, ANCHE COMPRENSIBILE: LO STRESS DI UN DOLORE PRIVATO IN UN MOMENTO POLITICAMENTE COMPLICATO. PER LA PREMIER PERÒ LA DEBOLEZZA, ANCHE QUANDO È RISPETTABILE E UMANA, È UN ELEMENTO DA NASCONDERE, IN UN MIX DI VITTIMISMO E SFIDA, PER CUI TUTTO SI RISOLVE SEMPRE IN UN NOI CONTRO LORO: SUDORE, SANGUE, LOTTA, CROCIATA DA COMBATTERE”