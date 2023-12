“GIORGIA MELONI? IN PARLAMENTO A VOLTE HA TONI OPPOSITORI” - GIANFRANCO FINI: “NON SONO INVIDIOSO DI LEI. NÉ MI CHIAMA PER CHIEDERMI CONSIGLI NÉ IO LA CHIAMO PER DARLE CONSIGLI, I GIOVANI HANNO IL DIRITTO DI RAGIONARE E SBAGLIARE CON LA TESTA LORO - VIVA L'ITALIA ANTIFASCISTA, È INDUBBIO, DA SCRIVERE SUI MURI, TUTTI I DEMOCRATICI SONO ANTIFASCISTI MA NON TUTTI GLI ANTIFASCISTI SONO DEMOCRATICI - SE LA DESTRA DI AN A FIUGGI NON AVESSE AFFERMATO CERTE COSE…"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - 'La politica internazionale è il dato più significativo, ha stupito tutti, oggi tutti riconoscono la sua statura, la capacità di dialogo. L'Italia ha un premier che è all'altezza della situazione, poi puo' accadere che nel confronto in Parlamento con l'opposizione si risponde in toni oppositori, certo c'è anche un'opposizione che favorisce il fallo di reazione". Lo afferma Gianfranco Fini intervistato a 'In altre parole'.

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Viva l'Italia antifascista, è indubbio, storicamente accertato, da scrivere sui muri, tutti i democratici sono antifascisti, non tutti gli antifascisti sono democratici". Lo dice Gianfranco Fini su LA7 nel corso della trasmissione 'In altre parole', sottolineando l'importanza del "rispetto della dignità umana".

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "No, non sono invidioso e né Meloni mi chiama per chiedermi consigli né io la chiamo per darle consigli, i giovani hanno il diritto di ragionare e sbagliare con la testa loro". Così Gianfranco Fini nel corso della trasmissione su LA7 'In altre parole', racconta del rapporto con la premier. Fini ricorda gli inizi in politica di Giorgia Meloni: 'vinse un congresso complesso, non fu nominata e il fatto che una ragazza, con il voto dell'assemblea, prevalesse rispetto a un militante faceva capire che aveva i numeri.

Ha dimostrato che aveva carisma, capacità e guida politica". Fini dice di non provare invidia nei confronti degli attuali risultati raggiunti da FdI: 'No, provo soddisfazione. Per chi si è iscritto al MSI a Bologna nel 1969 - perché era convintamente di destra - vedere oggi un governo dichiaratamente di destra dà una legittima soddisfazione, anche perché se la destra di An a Fiuggi non avesse affermato certe cose e dichiarato che aveva fatto conti con certe cose forse la storia sarebbe stata diversa".