“GIORGIA MELONI È LA PIÙ DRAGHIANA DI TUTTI” – ALESSANDRO DI BATTISTA HA PAURA DI CANDIDARSI, MA CONTINUA A STRAPARLARE: “MELONI IN POLITICA ESTERA DICE LE STESSE COSE DI DRAGHI. FORSE HA STRETTO UN ACCORDO SUL FUTURO INQUILINO DEL COLLE CON DRAGHI O FORSE, BANALMENTE, È MOLTO MENO INCENDIARIA, RADICALE, POST FASCISTA DI QUANTO DICA LETTA CHE OGNI VOLTA CHE PARLA GLI FA AVERE VOTI” – “DI MAIO? È IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI. LA SCISSIONE È STATA UNA SCEMENZA. NON LO ODIO PERCHÉ RISERVO IL MIO ODIO A PERSONE DI MAGGIOR SPESSORE…” - VIDEO

Giada Oricchio per www.iltempo.it

alessandro di battista a dimartedi 9

“Meloni? È la più draghiana di tutti. Di Maio? Poco spessore”. Alessandro Di Battista, ospite fisso del talk politico “diMartedì”, martedì 6 settembre, ha criticato con la solita asprezza mista a una punta di supponenza, tutti i politici impegnati nella campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

L’ex esponente del Movimento 5 Stelle, che ancora una volta ha deciso di non mettersi in gioco misurandosi con il gradimento degli elettori, non ha lesinato giudizi su chi invece nel bene o nel male ci mette la faccia, dall’odiato (politicamente) Enrico Letta a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

GIORGIA MELONI MARIO DRAGHI BY DE MARCO

“Meloni è la politica più draghiana che c'è oggi in Italia, in politica estera dice le stesse cose di Draghi - ha detto Di Battista -. Forse proprio perché si vuole accreditare nei salotti buoni di Washington e Bruxelles o forse perché, in maniera legittima, ha stretto un accordo politico sul futuro inquilino del Colle con Draghi o forse perché banalmente è molto meno incendiaria, radicale, post fascista di quanto dica Letta che oggi è il principale alleato della Meloni e di Conte perché ogni volta che parla gli fa avere voti”.

di battista di maio

In precedenza, l’opinionista aveva sparato ad alzo zero su Draghi ripetendo la definizione del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio (“E’ il Lukashenko di Biden, il suo è un governo fallimentare”) e sull’ex collega di partito Luigi Di Maio: “Non capisco perché l’esperto Tabacci abbia deciso di suicidarsi politicamente con Di Maio, il principale responsabile della caduta del governo Draghi. La scissione di Di Maio è stata una scemenza, forse ipotizzava che così la legislatura sarebbe durata di più e chissà cosa ha promesso a quei 60 parlamentari che gli hanno creduto e hanno lasciato il M5s. Non lo odio perché riservo il mio odio a persone di maggior spessore, mi auguro solo che non venga eletto perché non amo i trasformisti e i traditori di milioni di voti”.

DI BATTISTA DI MAIO alessandro di battista a dimartedi 6 alessandro di battista a dimartedi 8 DI MAIO DI BATTISTA giorgia meloni dopo l'incontro con draghi 3 comizio di giorgia meloni dopo il voto al senato su draghi 3 LUIGI DI MAIO ALESSANDRO DI BATTISTA BY LUGHINO ALESSANDRO DI BATTISTA SFOTTE DI MAIO - 'COCCIGE ERGO SUM' alessandro di battista a dimartedi 3 giorgia meloni mario draghi di maio di battista alessandro di battista a dimartedi 5 alessandro di battista a dimartedi 1 bruno tabacci alessandro di battista alessandro di battista a dimartedi 7

alessandro di battista a dimartedi 2 ALESSANDRO DI BATTISTA PESCATORE alessandro di battista a dimartedi 4