“GIORGIA MELONI È LA REGINA DEI TAGLI” – SCAZZO ALLA CAMERA TRA ELLY SCHLEIN E LA DUCETTA: LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD DURANTE IL QUESTION TIME CHIEDE CONTO ALLA PREMIER DEI TAGLI ALLA SANITÀ. LA RISPOSTA, COME AL SOLITO, È UN RIMPALLO DI RESPONSABILITÀ: “SONO PROBLEMI CREATI DA VOI” (E TE PAREVA)

Da www.lapresse.it

elly schlein alla camera.

Sanità, Meloni a Schlein: “Ci chiedete di risolvere problemi creati da voi”

“Come giustamente ricorda la collega Schlein, il tetto alla spesa per il personale sanitario è stato introdotto nel 2009 e questo negli anni ha comportato il crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti.

Noi ci troviamo a fare i conti con una situazione che si è stratificata negli ultimi 14 anni, e non le dirò ‘perché non lo avete fatto voi’. Le dirò collega Schlein che considero un’implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei dieci anni che siete stati al governo.

giorgia meloni

Grazie per fidarvi di noi e di questo governo”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso del question time alla Camera rispondendo a una interrogazione del Pd sulle iniziative volte ad abolire il tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario, nell’ottica della salvaguardia dei principi di universalità, eguaglianza ed equità del Sistema sanitario nazionale.

Schlein a Meloni: “Si conferma regina austerità”

“Giorgia Meloni è la regina dei tagli” sulla sanità e “si conferma la regina dell’austerità. Noi continueremo a batterci per la sanità pubblica”. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nell’aula della Camera dopo il question time della premier Giorgia Meloni.

Schlein a Meloni: “Al governo per risolvere problemi o fare opposizione?”

“Presidente Meloni ma voi siete al Governo per risolvere problemi o per continuare a fare opposizione? Perché io ero stata più delicata. Nel 2009 è stato introdotto il tetto di spesa alla sanità e sa chi era ministro nel 2009? Lei”. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nell’aula della Camera dopo il question time della premier Giorgia Meloni.

giorgia meloni

Sanità, Schlein a Melon: “Non esiste destra sociale, è letale”

“Sulla sanità dimostrate che non esiste nessuna destra sociale, questa è una destra letale sul diritto alla salute“. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo in aula alla Camera dopo il question time della premier Giorgia Meloni.

Sanità, Schlein a Meloni: “È allo stremo, sblocchi tetto spesa”

“Ormai ci sono persone che sono costrette a sperare che la propria malattia corra meno in fretta della lista di attesa per una visita. Mancano medici e infermieri, i pronto soccorso sono allo stremo. Abbiamo dimenticato gli eroi della pandemia, come pensate di risolvere con i gettonisti o chiedendo a chi c’è di fare di più. Le chiediamo di sbloccare il tetto di spesa per la sanità. Non ci dica ‘perché non lo avete fatto voi?’ Perché io al Governo ancora non ci sono stata e perché lei è al Governo da 16 mesi e l’Italia aspetta risposte ora”. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nell’aula della Camera dopo il question time della premier Giorgia Meloni.

elly schlein alla camera. elly schlein alla camera elly schlein alla camera giorgia meloni alla camera 3 giorgia meloni giorgia meloni elly schlein alla camera 3