“GIORGIA MELONI SI ASSUMA LA RESPONSABILITÀ POLITICA SULLA SANTANCHÈ” – GIUSEPPE CONTE GIRA IL DITO NELLA PIAGA DELLA DUCETTA: “LA CHIAMI E SI FACCIA DARE LE CARTE, COME DOVEVA FARE DALL’INIZIO. OGGI SI CONCRETIZZA L’IPOTESI DI TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELL’INPS. MELONI CI ATTACCAVA DURANTE IL COVID PER QUALSIASI ATTIVITÀ E ADESSO STA ZITTA…

CONTE, MELONI SI ASSUMA RESPONSABILITÀ POLITICA SU SANTANCHÈ

(ANSA) - "Giorgia Meloni che cosa deve aspettare? Chiami la Santanchè, lo doveva fare dall'inizio come le abbiamo detto. La chiami e si faccia dare le carte e si assuma la responsabilità politica". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, al suo arrivo all'assemblea regionale lombarda del Movimento a Milano, commentando la chiusura delle indagini per truffa aggravata nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

"Oggi si concretizza l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dell'Inps per i fondi Covid a zero ore. Ebbene Meloni era quella che durante il Covid ci attaccava in tutti modi per qualsiasi attività per proteggere il paese. Adesso di fronte a una ministra e all'ipotesi di truffa aggravata sta zitta. Si faccia dare le carte e si assuma la responsabilità politica, oggi, subito. Non aspetti che facciano il loro corso i processi penali". Conte ha sottolineato che "Santanchè conosce la posizione dall'inizio, conosce la situazione e ha mentito al parlamento. Questo chiariamolo - ha osservato -, perché ha addirittura taciuto quelli che erano i reali incarichi nell'ambito delle varie società e come concretamente ha svolto, diretto, coordinato e amministrato le stesse".

