9 giu 2023 08:36

“GIORGIA MELONI STA SUPERANDO TUTTE LE ASPETTATIVE” - JIMMY PANETTA, DEPUTATO DEMOCRATICO AL CONGRESSO AMERICANO, FIGLIO DELL'EX DIRETTORE DELLA CIA E CAPO DEL PENTAGONO CON OBAMA LEON PANETTA, ELOGIA LA DUCETTA: “NEI SUOI CONFRONTI C'ERANO, ALMENO AGLI OCCHI DELLA STAMPA AMERICANA, ASPETTATIVE MOLTO BASSE - L'ITALIA È UN CAMPIONE DEL SOSTEGNO A KIEV. PER LE PROSSIME DECISIONI SULL'USCITA DAL MEMORANDUM CON PECHINO PER LA VIA DELLA SETA ABBIAMO CAPITO CHE NON È UNA QUESTIONE DI 'SE', MA DI 'COME'…”