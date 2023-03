8 mar 2023 08:27

“GIORGIA MELONI VUOLE CONTROLLARE TUTTO. PALAZZO CHIGI, IL SUO PARTITO, QUELLI DEGLI ALTRI..” – IL CIARLIERO ‘GNAZIO LA RUSSA (STRA)PARLA DELLA PREMIER: “IO QUALCOSA ME LO FACCIO SCIVOLARE ADDOSSO, LEI NO. QUANDO QUALCOSA VA STORTO SOFFRE E CI STA MALE” – POI RIVELA LE ORIGINI DELLA DIFFIDENZA DI DONNA GIORGIA CHE RISALGONO A AN – IL PIZZINO A FONTANA, PRESIDENTE DELLA LOMBARDIA: “È STATO ELETTO MA IL GROSSO DEI VOTI NON SONO SUOI”