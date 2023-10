28 ott 2023 19:12

“GIORGIA NON HA DUBBI: SE SGARBI HA SBAGLIATO, È FUORI. E ANCHE CON UN CERTO SOLLIEVO” – NEL GOVERNO DANNO PER SEGNATO IL DESTINO DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, APPESO ALLA DECISIONE DELL’ANTITRUST SUI COMPENSI RICEVUTI PER LE CONSULENZE – LUI SI DICE TRANQUILLO, E CONTINUA A MENARE SUL MINISTRO SANGIULIANO: “SE VUOLE MI TELEFONA LUI. IO HO FATTO IL MIO LAVORO E SE NON POSSO PIÙ FARLO VUOL DIRE CHE C’È UN REGIME”