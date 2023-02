11 feb 2023 18:10

“SUI GIORNALONI SI LEGGONO RIDICOLE CELEBRAZIONI DI ‘QUANDO C’ERA DRAGHI’. MA NON HA MAI TOCCATO PALLA” – TRAVAGLIO: “IL SECONDO GIORNO DI GUERRA ZELENSKY, SOTTO LE BOMBE A KIEV, CHIAMÒ PALAZZO CHIGI E SI SENTÌ RISPONDERE DAL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI DRAGHI: “SIAMO MOLTO IMPEGNATI, A PIÙ TARDI”. ALLORA TWITTÒ SARCASTICO: “VEDRÒ DI MODIFICARE IL CALENDARIO DELLE BOMBE”. E QUALCHE GIORNO DOPO PALAZZO CHIGI ANNUNCIÒ CHE DRAGHI SAREBBE VOLATO ALL’ELISEO PER UNA CENA CON MACRON, SCHOLZ E URSULA; POI PRECISÒ CHE AVREBBE PARTECIPATO IN VIDEO (A UNA CENA); INFINE FECE SAPERE CHE AVEVA AVUTO UN “PROBLEMA TECNICO”. SAPETE QUALE? NON L’AVEVANO INVITATO…”