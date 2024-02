21 feb 2024 09:30

“GIRO CON BELLE RAGAZZE IN MINIGONNA”: BUFERA SUL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA IN SARDEGNA PIETRO PINNA - NELL'AUDIO, DIVENTATO VIRALE, L’UOMO DELLA LISTA DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI CHE SOSTIENE PAOLO TRUZZU ALLE PROSSIME REGIONALI, RIVELAVA DI FARSI ACCOMPAGNARE IN CAMPAGNA ELETTORALE DA BELLE RAGAZZE PER ATTIRARE L'ATTENZIONE DURANTE GLI INCONTRI PUBBLICI – “IL MESSAGGIO ERA STATO MANDATO A UN AMICO. ERA GOLIARDICO. SECONDO ME C'E' UNA REGIA PER..."