(ANSA) - "Il parametro per il giudice non è la condivisione o non dei contenuti della norma che è chiamato ad applicare: a meno che non dubiti motivatamente della sua coerenza con la Costituzione. Non compete alle Corti né l'invenzione del diritto, né la teorizzazione della maggiore idoneità della procedura giudiziaria a comporre quei conflitti che richiedono esercizio di discrezionalità politica, né la sostituzione a organi nazionali o sovranazionali nel qualificare le relazioni fra gli Stati. Compete alle Corti esprimersi in nome del popolo italiano, non in vece del popolo italiano". Così il sottosegretario, Alfredo Mantovano a Palermo.

(ANSA) - -"Ritengo difficile lasciare fuori dalla porta le incomprensioni sorte tra esecutivo e le giurisdizioni, incomprensioni non nuove negli ultimi dieci anni avute da quasi tutti i governi. Non per enfatizzare le polemiche: significa provare a coglierne le cause e nella prospettiva di superare i conflitti che non fanno bene a nessuno, né a bene amministrare, né a rendere giustizia. È superfluo ricordare che la Costituzione pone le scelte del legislatore in una posizione di preminenza rispetto all'intervento giudiziario, con un solo fondamentale limite: la conformità alla stessa Carta, la cui verifica compete alla Consulta".

Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel suo intervento al convegno di studi della Corte dei Conti a Palermo, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

