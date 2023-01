valentina fico l ex moglie di giuseppe conte

Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

Dopo la fine del matrimonio, il rapporto tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e Valentina Fico, 48 anni, componente della VII sezione dell'Avvocatura dello Stato e mamma del loro figlio sedicenne, è rimasto buono.

I due si sono sentiti anche per gli auguri di Capodanno ed è stato inevitabile parlare di Cortina.

«Polemica ridicola», ci scrive lei su WhatsApp. Perché? «Conte è stato una notte sola al Grand Hotel Savoia ed era ospite - rivela l'ex moglie -. Se lo scrivete rilascio l'intervista».

giuseppe conte e olivia paladino a cortina foto chi

Ecco fatto. «Però non sono autorizzata a parlare per lui, perciò non è un'intervista...».

Un piccolo sfogo, allora: «Era la prima volta che andava a Cortina.

Lì c'era già la compagna con la figlia e lui le ha raggiunte per il Capodanno». Questo, però, si è rivelato un assist per gli avversari: il capo dei 5 Stelle in un hotel 5 stelle, altro che reddito di cittadinanza.

«Ma la compagna è miliardaria! Dove volete che passi le vacanze - eccepisce la signora Fico - in un ostello? E lui era ospite, non ha mica pagato». Si parla di suite da 3 mila euro a notte: «Sul sito del Savoia si scoprirà che non è vero. E poi la compagna ha degli hotel, le fanno prezzi speciali».

giuseppe conte con l ex moglie valentina fico a capodanno

Olivia Paladino, in effetti, è una manager alberghiera, figlia di Cesare Paladino, il king dell'Hotel Plaza. Ora Conte «è amareggiato», continua l'ex moglie.

E contrattacca: «Se lei avesse una donna ricca, abituata a fare la vita da ricca, non la raggiungerebbe forse a Capodanno dove sta? O le imporrebbe, in quanto capo dei 5 Stelle, di andare alla pensione Mariuccia?

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

Altro sarebbe se Conte vivesse nel lusso sfrenato. Allora sì che potrebbe tacciarsi di incoerenza e ipocrisia». La signora a Capodanno non era a Cortina: «Per carità! A casa di amici in Abruzzo».

RENZI - CONTE - SANTANCHE - LA RUSSA - TUTTI A CORTINA valentina fico l ex moglie di giuseppe conte GIUSEPPE CONTE CON IL CUOCO DEL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO conte e olivia a cortina by osho valentina fico giuseppe conte olivia paladino cortina meme frasi di osho GIUSEPPE CONTE - IL BEL GAGA conte a cortina tweet conte e olivia a cortina tweet l'ex moglie di Conte, valentina fico valentina fico, ex moglie di giuseppe conte giuseppe conte con l'ex moglie valentina fico al compleanno del figlio Conte e Olivia Palladino e l'ex valentina fico valentina fico l ex moglie di giuseppe conte 3 valentina fico l ex moglie di giuseppe conte 2 valentina fico l ex moglie di giuseppe conte 1 festa di capodanno a casa di valentina fico conte a cortina tweet