“IL GOLPE NON C’È STATO PERCHÉ BOLSONARO È UN CODARDO” - LULA MENA DURO SULL'EX PRESIDENTE DEL BRASILE - GLI EX VERTICI DELLE FORZE ARMATE HANNO CONFERMATO IL RUOLO DI BOLSONARO NELLE COSPIRAZIONI PER IMPEDIRE L'INSEDIAMENTO DI LULA: “L'EX PRESIDENTE SI PREOCCUPAVA SOLO DI DIFFONDERE MENZOGNE E ALIMENTARE ODIO E DIVISIONE…”

LULA BOLSONARO

(ANSA) - "Se prima si parlava di un tentativo di colpo di Stato, oggi sappiamo dalle testimonianze che c'era un piano per rovesciare la democrazia. L'unico motivo per cui non ha funzionato è che, a parte i comandanti che non hanno accettato la proposta, il presidente precedente era un codardo".

Il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, sul suo profilo X si scaglia contro Jair Bolsonaro, dopo che i retroscena affiorati dalle deposizioni degli ex vertici delle forze armate brasiliane hanno confermato il ruolo del leader di destra nelle cospirazioni per impedire l'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva.

polizia a cavallo aggredita dai supporter di bolsonaro

"L'unico modo per ricostruire il Brasile e rendere possibile un tenore di vita dignitoso per le famiglie brasiliane è consolidare il processo democratico e far capire alla gente quanto sia importante la democrazia per la vita di ciascuno di noi", ha affermato poi Lula in un intervento.

LULA, 'IL BRASILE ERA IN STATO DI ABBANDONO, C'È MOLTO DA FARE'

(ANSA) - "Quello fatto fino ad ora è solo l'inizio, ma bisogna fare molto di più, perché il Brasile era in stato di abbandono". Il presidente progressista brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in un consiglio dei ministri convocato d'urgenza per discutere del calo di popolarità emerso negli ultimi sondaggi, ha evidenziato che il primo anno di governo è servito per "recuperare" la situazione, un compito che ha definito "erculeo".

dibattito lula bolsonaro ballottaggio brasile 2022 18

"Tutti sanno che c'è ancora molto da fare", ha continuato Lula, osservando che il suo predecessore "non si è mai preoccupato della politiche pubbliche e di migliorare l'economia. Si preoccupava solo di diffondere menzogne e alimentare odio e divisione", ha aggiunto.

