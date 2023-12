“IL GOVERNO CONTE ALLA CHETICHELLA HA DATO L'ASSENSO AL MES” – AL SENATO LO SHOW DI GIORGIA MELONI, CHE SVENTOLA IL FAX CON IL QUALE L'ALLORA MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO AUTORIZZAVA A RATIFICARE IL FONDO SALVA STATI: “È SUCCESSO IL GIORNO DOPO LE DIMISSIONI DEL GOVERNO CONTE, QUANDO ERA IN CARICA SOLO PER GLI AFFARI CORRENTI” – LA DUCETTA TORNA SUL CASO DRAGHI: “LUNGI DA ESSERE UN ATTACCO. ANCHE IO HO LE MIE FOTO CON MACRON, SCHOLZ, MA NON MI ACCODO A FRANCIA E GERMANIA” – E MINACCIA IL VETO ITALIANO SUL NUOVO PATTO DI STABILITÀ: “NON ESCLUDO NESSUNA SCELTA”– VIDEO

(ANSA) - "Il governo Conte alla chetichella ha dato l'assenso al Mes". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervenendo al Senato in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo e mostrando alle opposizioni il fax inviato all'allora rappresentante Massari da Luigi Di Maio in cui lo autorizzava a siglare il Mes.

E questo, ha aggiunto Meloni è successo "il giorno dopo le dimissioni del governo Conte, quando era in carica solo per gli affari correnti. Capisco la vostra difficoltà e il vostro imbarazzo, ma dalla storia non si esce. Questo foglio dimostra la scarsa serietà di un governo che prima di fare gli scatoloni lasciava questo pacco al governo successivo"

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Standing ovation della maggioranza nell'Aula del Senato quando la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mostra e legge il fax con cui l'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio autorizzava il rappresentante permanente d'Italia presso la Ue, ambasciatore Massari, a firmare il Mes il giorno dopo le dimissioni del governo Conte.

Tutti i deputati del centrodestra si sono alzati ad applaudire mentre quelli di M5S ed alcuni del Pd protestavano. "Non c'è divieto di applauso. Sono qui da tanti anni ed ho visto applausi ben più calorosi per questioni almeno altrettanto importanti...".

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Quello che dicevo ieri sulla foto, è lungi da essere un attacco a Mario Draghi, tutti sanno quel che penso della fermezza di Draghi sull'Ucraina, di quella maggioranza che tutti ricordano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue. "Quello che cercavo di spiegare - ha aggiunto - è che, proprio perché ho rispetto di quella fermezza, non si risolve il suo lavoro fatto nella foto sul treno con Francia e Germania". (ANSA).

(ANSA) - "Quel treno, l'ho preso anche io per andare a Kiev, vorrei ricordare. Si figuri se non capisco il valore che ha. Dal mio punto di vista c'è stata un'Italia che in passato ha ritenuto solo di aspettare cosa facevano Francia e Germania aspettando si accodarsi in una foto. Non vuol dire che non abbia le mie foto con Macron, Scholz, Orban, con chiunque". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rivolgendosi a Simona Malpezzi del Pd.

(ANSA) - Il veto sul patto di stabilità? "Io non escludo nessuna delle scelte. Credo si debba fare una valutazione su ciò che è meglio per l'Italia sapendo che se non si trova un accordo, noi torniamo ai precedenti parametri. Io farò tutto quello che posso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue parlando della proposta di Mario Monti.

(ANSA) - "Il superbonus pesa come un macigno su nostri conti e sottrae 20 miliardi di euro l'anno". "E' un provvedimento che nasceva da un intento condivisibile" ma è stato trasformato "nel più grande regalo fatto dallo Stato a truffatori e organizzazioni criminali, lasciando aziende e famiglie per bene in un mare di guai. Questione che ora noi cerchiamo di risolvere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue Comunicazioni in vista del Consiglio Ue. (ANSA).

(ANSA) - "Si cerca di fare tutto il possibile per smontare il lavoro faticoso" fatto dal governo sul fronte dei migranti. "Mi ha colpito la reazione del Pd". Sull'accordo con l'Albania, che "non viola il diritto internazionale", "io sono rimasta basita quando qualcuno ha paventato l'espulsione di Rama dal partito socialista europeo per aver osato di aiutare l'Italia. Questo la dice lunga sul punto di vista che si ha sull'anteporre gli interessi di partito a quelli della nazione. Io credo che gli interessi della nazione vadano anteposti a quelli di partito, non è quello che ho sempre visto a sinistra". Lo dice la premier Giorgia Meloni (ANSA).

(ANSA) - "Noi non stiamo trasferendo armi a Israele. Oppure vi riferite alle armi che il Governo Conte ha venduto ad Israele, visto che il governo Conte è stato quello che ha venduto più armi di tutti a Israele". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in sede di replica in Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. (ANSA).

(ANSA) - "Sulla risoluzione delle Nazioni Unite" sulla crisi in Medio Oriente "il voto di astensione dell'Italia è stato estremamente ponderato, non è un voto contrario: con l'astensione si dice condividiamo delle parti ma non delle altre. Continuiamo a lavorare per una tregua, concentrandoci sulla popolazione civile di Gaza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

MELONI, CON CESSATE IL FUOCO OGGI KIEV PERDEREBBE DELLE TERRE

(ANSA) – "Oggi un cessate il fuoco in Ucraina equivarrebbe a fotografare la situazione esistente, darebbe per perso una parte del territorio ucraino". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue. "Mi pare ci sia un lavoro che l'Ucraina, che sarebbe la meno titolata a fare in quanto nazione aggredita, sta cercando di portare avanti - ha aggiunto -. Bisogna lavorare con i Paesi del Sud globale per portarli a una posizione di mediazione".

