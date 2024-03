27 mar 2024 18:22

“IL GOVERNO ESORBITA DAI SUOI POTERI, IL PARLAMENTO È STATO AGGIRATO” – IL PRESIDENTE DELL’ANM, GIUSEPPE SANTALUCIA, SI INCAZZA PER L’APPROVAZIONE IN CDM DEI TEST PSICOATTITUDINALI PER I MAGISTRATI: “SI VUOLE INTRODURRE LA VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ CHE È ARBITRARIA. SI FA INTENDERE CHE SIAMO FUORI CONTROLLO MA NON È COSÌ. NEI 18 MESI DI TIROCINIO IL VINCITORE DI CONCORSO VIENE ATTENTAMENTE VALUTATO. CONTROLLI SULL’EQUILIBRIO E DISPENSE PER INFERMITÀ MENTALE CI SONO SEMPRE STATE. PERCHÉ TANTI ALTRI NON LI FANNO?”