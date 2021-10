“IL GOVERNO NON PUÒ SEGUIRE IL CALENDARIO ELETTORALE” - SALVINI PENSA DI POTER TRATTARE DRAGHI COME UN CONTE QUALUNQUE, MA “MARIOPIO” NON CI CASCA E LO SBUGIARDA SUBITO: “NON C’È ALCUNA PATRIMONIALE. PERCHÉ NASCONDERSI DIETRO L'OPACITÀ E CALCOLARE LE TASSE SULLA BASE DI NUMERI CHE NON HANNO SENSO? SONO NUMERI CHE SONO STATI VERIFICATI VENT'ANNI FA, MOLTIPLICATI PER UN NUMERO, 160, CHE È IL FRUTTO DI UN NEGOZIATO. NON È MEGLIO FARE LUCE, ESSERE TRASPARENTI?”

"Riforma del catasto, aumenti di Imu e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa degli italiani non si tocca e non si tassa".

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini in una nota.

"Il governo va avanti: l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia, rispondendo a una domanda sull'eventuale apertura di una crisi dopo gli attacchi di Matteo Salvini.

"Il governo - prosegue Draghi - non aumenta le tasse "e il motivo è semplice, l'ho detto tante volte: l'economia italiana prima del Covid era molto fiacca e quando è entrata nella pandemia ha avuto un trauma, un tracollo tra i più alti tra i paesi Ue.

Ora è il momento in cui le attività economiche sono ripartite, quindi lasciamo che ripresa si consolidi, non turbiamola con attacchi fiscali: questo il motivo dietro a questa decisione. Quella sul catasto - sottolinea - è una "operazione di trasparenza.

Perché nascondersi dietro l'opacità e calcolare le tasse sulla base di numeri che non hanno senso? Sono numeri che sono stati verificati vent'anni fa, moltiplicati per un numero, 160, che è il frutto di un negoziato. Non è meglio fare luce, essere trasparenti? E poi la decisione se far pagare o meno è una decisione assolutamente diversa ma intanto facciamo chiarezza".

In mattinata, quello del leader della Lega era stato un attacco a tutto campo. "Discoteche riaperte col green pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori".

"Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal 2026", dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando della delega fiscale e l'ipotesi di un rialzo delle tasse sulla casa, ai cronisti fuori dal Senato. "Questa è una patrimoniale su un bene già tassato", ha aggiunto. "Contiamo che il Parlamento, che può intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale".

"La Lega non ha votato la delega fiscale perché al comma 32 dell'articolo 7 c'è scritto, alla lettera A, che è previsto un aumento possibile delle tasse sulla casa con queste parole: "Il governo è delegato alla riforma del catasto per attribuire a ciascuna unità immobiliare, e al relativo valore patrimoniale, una rendita attualizzata'.

E alla lettera B prevede "meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e della rendita delle unità immobiliare urbane'. Io sono in questo Governo per ridurle le tasse non per aumentarle", prosegue Salvini mostrando ai cronisti i documenti della delega fiscale varata ieri dal governo con l'assenza dei ministri leghisti.

"Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al Governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse".

"Basta togliere questi 2 commi dalla delega fiscale e facciamo un buon servizio non alla Lega ma al Paese", assicura il leader della Lega con i cronisti che, fuori dal Senato, gli chiedevano cosa succederà senza quelle modifiche. "Sono ottimista e conto che il Parlamento rispetti il mandato che ha avuto: noi abbiamo dato la fiducia al governo Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle", ribadisce.

"No, no la Lega è dentro la maggioranza. Se vogliono, escano Letta e Conte perché il Parlamento ha dato la fiducia a Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle" insiste Salvini rispondendo a chi gli chiede se la Lega uscirà dalla maggioranza di governo dopo il mancato voto sulla delega fiscale.

"Il Parlamento tolga questo passaggio e poi tiriamo dritti sul taglio dell'Irap, sull'abbassamento dell'Iva, sulla revisione degli scaglioni Irpef e un impegno che chiedo personalmente al presidente Draghi, glielo chiesi a marzo scorso e siamo arrivati a ottobre, è di un intervento risolutivo sulle cartelle esattoriali. Ci sono 120 milioni di cartelle di Equitalia che rischiano di essere un'ammazzata definitiva nella ripresa delle famiglie post covid", prosegue l'esponente leghista.

Ma all'attacco contro il Governo va anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che su facebook tuona: "Fratelli d'Italia continuerà a fare le barricate per impedire l'ennesima stangata nei confronti dei cittadini. Basta tasse".

