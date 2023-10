2 ott 2023 17:20

“UN GOVERNO TECNICO? FORSE È MELONI STESSA CHE METTE IN GIRO QUESTE VOCI” – LA STRAMBA TEORIA DI VITTORIO SGARBI: “LO FA PER IMPAURIRE I SUOI. A UN CERTO PUNTO È VENUTO FUORI IL NOME DI GENTILONI COME PREMIER, UNA MOZZARELLA DEL PASSATO CHE NON MI RISULTA SIA MAI STATO ELETTO. GLI ESECUTIVI TECNICI NON SONO DEMOCRATICI MA VOLUTI DA OLIGARCHIE CHE VOGLIONO IL POTERE…” - E PROPONE DI ROTTAMARE FORZA ITALIA: "DEVE DIVENTARE UN'ALTRA COSA..."