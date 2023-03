“GRILLO È UN PO’ L’ANALOGO DI ZELENSKY. È UN ATTORE COMICO CHE PRETENDE DI FARE POLITICA” – A “UN GIORNO DA PECORA” IL MATEMATICO “MOVIMENTISTA” PIERGIORGIO ODIFREDDI VA A BRIGLIA SCIOLTA: “IL PD HA UNA SEGRETARIA CHE È CITTADINA AMERICANA, ANZI HA TRE CITTADINANZE. E MI CHIEDEREI: SE CI FOSSE UN PARTITO CON UN SEGRETARIO RUSSO, COSA SI DIREBBE? ANCHE GLI AMERICANI SONO COINVOLTI NELLA GUERRA – NON HO VOTATO ALLE PRIMARIE, SONO PIÙ VICINO A…” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

Il Pd? “Non seguo molto le cose ma credevo fosse scomparso da molto tempo, forse c’è un partito che ha mantenuto il nome ma sicuramente nessuno di quegli ideali, peraltro già annacquati all’epoca. Un partito che è stato al governo con Monti, con Draghi, con Renzi: che Pd può essere un partito così?”

A parlare è il matematico, in passato brevemente legato al Pd, Piergiorgio Odifreddi, che oggi è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Quindi non ha votato alle primarie? “No, sono più vicino al movimentismo, come quello di Santoro ad esempio”.

Ora però è arrivata Elly Schlein. Cosa ne pensa? “Di bene in meglio – ha detto Odifreddi a Rai Radio1 -, nulla contro di lei. Però mi chiedo: il Pd ha una segretaria che è cittadina americana, anzi ha tre cittadinanze. E mi chiederei: se ci fosse un partito con un segretario russo, cosa si direbbe?”. Forse che i russi sono coinvolti nell’invasione di un paese?

“Ma anche gli americani sono coinvolti, lasciamo perdere...” E i Cinquestelle di Beppe Grillo le piacciono? “Grillo è un po’ l’analogo di Zelensky”. In che senso? “In senso letterale. E’ un attore comico che pretende di fare politica...”

