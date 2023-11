15 nov 2023 19:37

“GRILLO È TALMENTE FALLITO CHE HA REGALATO AL NOVE IL RECORD DI ASCOLTI E NE PARLANO TUTTI” – MARCO TRAVAGLIO IN DIFESA DI BEPPE-MAO: “IL FATTO CHE NON FACCIA RIDERE I MIGLIORI ESPERTI DI TV NON DEVE STUPIRE: SONO COSÌ ESPERTI E DISABITUATI ALLA SATIRA CHE NON CAPISCONO LE BATTUTE. INFATTI, NE HANNO PRESE MOLTO SUL SERIO DUE: QUELLA SU SE STESSO CHE HA FALLITO E ROVINATO L'ITALIA E QUELLA SU CONTE” – “TUTTORA L'AGENDA POLITICA È MONOPOLIZZATA AL 90% DALLE IDEE DEI 5STELLE: O PER CANCELLARLE O PER RUBARLE. UN FALLIMENTO DA CREARE D'INVIDIA…”