Estratto dell’articolo di Alberto Mattioli per “la Stampa”

Da sinistra, gran polemiche per la destra che piazza amici, simpatizzanti e famigli su ogni poltrona culturale disponibile. Ultimo caso, il colpo di mano da arditi della lottizzazione sul Teatro di Roma, contro il quale il sindaco Gualtieri annuncia la resistenza (bisognerebbe tuttavia ricordare al primo cittadino che nemmeno nel Vangelo l'ingenuità è una virtù).

Sulla sincerità degli indignati speciali ci sarebbe da discutere, perché non è che la sinistra […] si comportasse in maniera molto diversa: un po' più educata, magari. Il problema è però un altro. Si litiga sui nomi, spesso discutibili, e sul metodo, sempre arrogante. Ma nessuno mai discute di progetti: forse perché non ci sono.

Buona regola della politica culturale, anzi della politica tout court, è decidere cosa si vuol fare e poi scegliere gli uomini giusti per farlo. Invece questo spoil system alla vaccinara pare finalizzato soltanto a sistemare un po' di intellettuali organici [...] e [...] a passare dall'amichettismo di sinistra a quello di destra.

"Pronti", strillavano i manifesti elettorali di Giorgia Meloni. [...] Dopo decenni passati a tuonare contro l'egemonia culturale della sinistra, pensavamo noi coeurs simples, la destra avrà in serbo mille idee, progetti, novità clamorose. Invece, sostanzialmente, è il nulla.

L'altro giorno Gennaro Sangiuliano ha mandato una lettera al Foglio in cui faceva un lunghissimo elenco di realizzazioni in corso d'opera: tutti erano stati impostati dalle amministrazioni precedenti. [...]

È stato nominato un nuovo presidente della Biennale, e Pietrangelo Buttafuoco è sicuramente un uomo colto: ma che idee abbia per una delle più importanti istituzioni culturali europee, che peraltro andava benissimo, non si sa, o almeno non l'hanno detto né lui né chi l'ha scelto. [...] si deve decidere il nuovo sovrintendente del teatro alla Scala: al di là delle persone e del loro passaporto, qualcuno sta riflettendo su quale Scala si voglia?

Il guaio non è solo l'occupazione di tutti i posti disponibili, ma che la destra non sa che farsene. Finora non s'è vista nemmeno un'idea forte, originale, magari sbagliata ma almeno nuova. Anche perché l'immaginario sembra fermo al Novecento: Tolkien, la tivù generalista, Gramsci, Prezzolini che Sangiuliano cita ogni volta che apre bocca tanto che ormai è stato ribattezzato Prezzemolini e così via.

Il ministro è sempre sui giornali perché non passa giorno che non regali qualche gaffe […] Ma […] in un anno di governo non è andato oltre l'ordinaria amministrazione (e la straordinaria lottizzazione, quella sì). Altro che egemonia culturale. Tutto questo can-can per fare una mostra su Tolkien e dare un programma a Pino Insegno?

