“LA GUERRA CIVILE È INIZIATA” – NEI GRUPPI TELEGRAM LEGATI ALLA BRIGATA WAGNER VENGONO INVIATE LE FOTO DI UN ELICOTTERO MILITARE RUSSO ABBATTUTO DAI MERCENARI GUIDATI DA PRIGOZHIN. IN ALTRE IMMAGINI SI VEDONO SOLDATI DELL’ESERCITO “REGOLARE” DI MOSCA ARRENDERSI AI MERCENARI - IL CUOCO DI PUTIN SI PREPARA AL CONFLITTO: “TUTTI NOI SIAMO PRONTI A MORIRE. TUTTI E 25 MILA” E ZELENSKY GODE: “LA DEBOLEZZA DELLA RUSSIA È EVIDENTE” - IL MISTERO SUL DITTATORE BIELORUSSO, E AMICO DI PUTIN, LUKASHENKO: L'AEREO DI FAMIGLIA SAREBBE VOLATO IN TURCHIA

elicottero russo abbattuto dai mercenari del gruppo wagner

1. (ANSA) - "La guerra civile è ufficialmente iniziata". Lo scrive su Telegram uno dei canali legati al Gruppo Wagner, diffondendo le immagini di un elicottero russo che sarebbe stato abbattuto a Voronezh dai mercenari di Prigozhin dopo che quest'ultimo li aveva attaccati. "Uno dei convogli del Gruppo Wagner è stato attaccato nella regione di Voronezh. Anche l'aviazione sta lavorando. La guerra civile è ufficialmente iniziata" scrivono su Telegram.

"Tutti noi siamo pronti a morire. Tutti e 25 mila, e poi altri 25 mila". E' questo il testo del messaggio audio pubblicato su Telegram da Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner, citato dalla Bbc. I mercenari del Gruppo Wagner sono "pronti a morire" nella loro azione contro l'esercito russo, una scelta che è stata fatta "per il popolo russo".

In una foto si vedono soldati disarmati in uniforme mimetica in fila, in posa. In un video sullo stesso canale si vedono riprese fatte dall'interno di una jeep della Wagner, con alcuni passanti e anche dei poliziotti che salutano: "Residenti locali e agenti di polizia di Rostov sul Don salutano i volontari russi del Wagner Group", si legge nella didascalia di Grey Zone.

militari russi si arrendono ai mercenari del gruppo wagner 3

"La debolezza della Russia è evidente. E' debolezza su vasta scala. E più a lungo la Russia mantiene le sue truppe e mercenari sulla nostra terra, più caos, dolore e problemi avrà in seguito": questo il primo intervento a caldo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, su quanto sta avvenendo fra Mosca e la milizia Wagner di Prigozhin. "Chi sceglie la via del male distrugge se stesso. Chi invia colonne di soldati per distruggere vite umane in un altro Paese non può impedire loro di fuggire e di tradire quando la vita resiste", ha aggiunto.

2. GOLPE IN RUSSIA, "JET DECOLLATO VERSO LA TURCHIA": TERREMOTO NEL REGIME DI PUTIN

Estratto da www.liberoquotidiano.it

"Dove stai andando? Sei spaventato?": Jason Jay Smart, corrispondente del Kiyv Independent, usa l'arma del sarcasmo per dare una notizia molto "pesante" sul golpe in Russia. L'aereo di famiglia del dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko sarebbe decollato da Minsk e si troverebbe ora sopra i cieli della Turchia.

militari russi si arrendono ai mercenari del gruppo wagner 2

Mentre attraversava lo spazio aereo della Russia, il jet avrebbe spento i trasponder riaccendendoli solo sulla Calmucchia, uscendo dallo spazio russo, proprio per non venire intercettato dalle autorità militari di Mosca.

vladimir putin parla alla nazione dopo il colpo di stato di prigozhin prigozhin prigozhin lukashenko putin lukashenko militari russi si arrendono ai mercenari del gruppo wagner 1