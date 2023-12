“LA GUERRA CONTRO HAMAS DURERÀ DIVERSI MESI” – IL MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO, YOAV GALLANT, HA RICEVUTO IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN, E HA RISPOSTO PICCHE ALLE RICHIESTE AMERICANE DI CHIUDERE L’OFFENSIVA SU GAZA ENTRO LA FINE DELL’ANNO – MA IL GOVERNO DI NETANYAHU SCHERZA CON IL FUOCO: SE VENISSE MENO IL SOSTEGNO AMERICANO, È FINITO…

Estratto da www.agenzianova.com

JAKE SULLIVAN YOAV GALLANT

La guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza richiederà un certo periodo di tempo e “durerà più di diversi mesi”. È quanto affermato oggi dal ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, nel suo incontro con il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan.

Annunciando che Israele riuscirà a vincere la guerra e “distruggere Hamas”, Gallant ha detto: “Hamas è un’organizzazione terroristica che si è costruita nell’arco di un decennio per combattere Israele, e ha costruito infrastrutture sotto terra e sopra la terra, e non è facile distruggerle”.

yoav gallant benjamin netanyahu

Gli Stati Uniti e Israele “condividono interessi comuni, valori comuni e in questa guerra – a Gaza – condividiamo anche obiettivi comuni”, ha affermato il ministro israeliano, aggiungendo che la condivisione di interessi comuni “è importante per lo Stato di Israele ed è essenziale per il resto della regione, per il Medio Oriente”.

La visita del consigliere Usa a Tel Aviv giunge dopo oltre due mesi dall’attacco di Hamas in Israele, avvenuto il 7 ottobre scorso, e il conseguente avvio dell’operazione nella Striscia di Gaza. Secondo indiscrezioni diffuse la scorsa settimana, gli Stati Uniti avrebbero sollecitato Israele a concludere l’operazione a Gaza entro la fine dell’anno.

BENJAMIN NETANYAHU VISITA I SOLDATI ISRAELIANI NELLA STRISCIA DI GAZA

Durante l’incontro di oggi, le parti hanno discusso degli sviluppi operativi a Gaza, al confine settentrionale con il Libano, e della necessità di consentire ai cittadini israeliani di tornare alle loro case nel nord.

Gallant e Sullivan hanno anche discusso di “varie minacce nella regione del Medio Oriente, inclusa l’aggressione iraniana attraverso i gruppi affiliati in Libano, Yemen, Iraq e Siria”. Riferendosi agli attacchi dei ribelli sciiti filo-iraniani dello Yemen Houthi, Gallant ha sottolineato che lo Stato d’Israele sosterrà gli sforzi internazionali per contrastare le minacce navali e si difenderà da qualsiasi minaccia.

benjamin netanyahu

In merito al fascicolo degli ostaggi, Gallant ha espresso il suo profondo apprezzamento all’amministrazione statunitense per il continuo sostegno fornito allo Stato di Israele. A Tel Aviv, Sullivan ha incontrato il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, insieme al consigliere per la Sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, e all’inviato del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Brett McGurk.

[…] Israele avrebbe chiesto all’Egitto di mediare un nuovo accordo con Hamas per il rilascio degli oltre 130 ostaggi israeliani tuttora nella Striscia di Gaza, in cambio della cessazione delle ostilità. I colloqui per un eventuale nuovo cessate il fuoco punterebbero a trovare un accordo simile a quello in vigore dal 24 novembre al primo dicembre, che ha portato al rilascio di un centinaio di ostaggi israeliani in cambio di circa 300 prigionieri palestinesi.

yoav gallant benjamin netanyahu

Tuttavia, il responsabile del dipartimento politico di Hamas a Gaza, Bassem Naim, ha dichiarato ad “Al Araby al Jadeed” che “non vi sono nuovi negoziati tra i mediatori e il movimento Hamas per un cessate il fuoco simile a quello avvenuto a Gaza lo scorso mese”.

Naim ha poi ribadito la posizione del gruppo islamista sui negoziati, ovvero che non vi sarà nessun accordo sul rilascio degli ostaggi senza prima ottenere il cessate il fuoco. […]

JAKE SULLIVAN YOAV GALLANT

Intanto, nel 69esimo giorno di guerra, Israele ha messo una taglia di 400 mila dollari sul leader di Hamas nella Striscia, Yahya Sinwar, in cambio di informazioni sul suo conto, secondo quanto si legge nei volantini lanciati a Gaza dalle Forze di difesa israeliane (Idf).

Chi dovesse fornire informazioni sul fratello del leader di Hamas, Muhammad Sinwar, riceverebbe 300 mila dollari, mentre la rivelazione di notizie su Muhammad Deif – il comandante delle Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas – verrebbe ricompensata con 100 mila dollari.

Nel frattempo, secondo quanto reso noto dalle Idf, almeno 70 presunti membri di Hamas si sono arresi alle forze israeliane, consegnando le armi e l’equipaggiamento in loro possesso, presso l’ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza. […]

benjamin netanyahu yoav gallant benny gantz benny gantz yoav gallant